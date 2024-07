Nautibus, l’opposizione: “Servizio navetta cancellato, il Comune spieghi perchè”

Follonica (Grosseto). “‘Che fine ha fatto Carmen Sandiego?’, si chiedevano i bambini e le bambine degli anni ’90; oggi invece i follonichesi invece sono costretti a chiedersi ‘Che fine ha fatto il Nautibus?'”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi consiliari di opposizione di Follonica.

“Eh già, perché la navetta, che la scorsa estate aveva portato follonichesi e turisti dai parcheggi scambiatori della 167 ovest fino al centro città, è sparita dai radar – continua la nota -. Il servizio sarebbe dovuto e potuto partire il primo luglio, essendosi il sindaco insediato l’11 giugno, e sarebbe bastato dare seguito alla delibera della Giunta Benini, che confermava la navetta anche per il 2024, sulla scorta delle richieste degli operatori della ristorazione e degli utenti”.

“Invece, eccoci a commentare una grande assenza: nessun bus allegro brandizzato con pesciolini, nessun servizio attivo a supporto dei turisti, ma anche delle tante persone di Follonica, soprattutto delle categorie più fragili, che chiedevano a gran voce la navetta. Un grosso passo indietro per la mobilità cittadina e una prima certezza: la mobilità sostenibile, passata la campagna elettorale, non è una priorità – sottolinea il comunicato -. Forse il sindaco saprà spiegarci perché un servizio che in campagna elettorale diceva di voler potenziare è stato cancellato o forse l’assessora Goti saprà spiegare se si tratta di dimenticanza, superficialità o scelta politica, visto che fra le sue deleghe troviamo quella al Piano urbano della mobilità sostenibile, o meglio, all’attuazione del piano essendo il Pums già stato approvato”.

“Molto più probabilmente correrà ai ripari provando a partire per il primo agosto, a stagione quasi finita – termina la nota -. Meglio tardi che mai. Aspettiamo risposte ufficiali all’interpellanza che abbiamo protocollato a riguardo; la città merita chiarezza”.