Sicurezza, Fratelli d’Italia: “Bene Esercito in città, ottimo risultato ottenuto dalla Giunta”

Follonica (Grosseto). “L’arrivo dei militari del Savoia Cavalleria di Grosseto è il primo passo ottenuto dalla Giunta Buoncristiani per rispondere a una necessità che i cittadini di Follonica chiedevano da anni: quello di avere più sicurezza”.

È quanto afferma Agostino Ottaviani, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Follonica, alla notizia dell’impiego dell’Esercito in città, concordato dal sindaco di Follonica con il Prefetto di Grosseto Paola Berardino.

“L’attività di microcriminalità è in costante aumento – spiega Ottaviani – e il supporto dei militari in città sicuramente avrà un impatto positivo su questo fenomeno. Infatti, gli agenti della Polizia Municipale ed i Carabinieri del Comando di Follonica, con l’affiancamento dell’Esercito, con cui poter lavorare in sinergia, potranno allargare il proprio operato nelle migliori condizioni, specialmente nel periodo estivo, quando in città aumentano in modo esponenziale i turisti“

“Anche questo, è un primo segnale di cambio tendenza da parte del sindaco Buoncristiani e dell’assessore Poggetti sulla tematica legata alla sicurezza e a quello della legalità. Un risultato eccellente che evidenzia come la nuova Giunta comunale follonichese si stia muovendo per dare a tutta la comunità le risposte da sempre reclamate e cui ha bisogno”, conclude Agostino Ottaviani.