Deleghe Giunta, Fratelli d’Italia: “Importanti incarichi per i nostri assessori”

Follonica (Grosseto).“Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, dopo che alcuni giorni fa durante il primo Consiglio comunale aveva annunciato la composizione della nuova Giunta comunale, oggi pomeriggio ha assegnato le deleghe agli assessori. Grande è la soddisfazione per il riconoscimento tributato agli uomini e alle donne di Fratelli d’Italia, con ben due assessori in Giunta, del quale uno è il nuovo vicesindaco con deleghe di peso”.

A dirlo sono il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, il presidente provinciale del partito Luca Minucci e il presidente del circolo di Fratelli d’Italia Follonica, Agostino Ottaviani, subito dopo l’annuncio delle attribuzioni delle deleghe da parte del sindaco Buoncristiani.

“Nella nuova squadra di Buoncristiani – proseguono gli esponenti di Fratelli d’Italia – abbiamo, quindi, ben due assessori e un consigliere con delega. Per Fratelli d’Italia si tratta di un grande riconoscimento, ma al tempo stesso implica anche grandi responsabilità verso tutta la città. Danilo Baietti, che è anche il nuovo vicesindaco, avrà deleghe molto delicate, come quelle al bilancio, alle politiche del personale, alle politiche ambientali e della sostenibilità, ai rapporti con il Consiglio comunale, al decoro urbano, all’illuminazione e al verde pubblico, alla caccia, al coordinamento di obiettivi strategici del programma di governo, mentre Stefania Turini si occuperà di politiche culturali, educative e giovanili, istruzione, politiche e programmazione degli eventi, sistema ex Ilva (teatro, Magma e Fonderia), cimitero. Delega anche per il nostro consigliere e capogruppo Sandro Marrini, al quale Buoncristiani ha affidato le infrastrutture verdi e la gestione delle acque di pioggia e depurazione. Auguriamo al sindaco Buoncristiani e a tutta la squadra di governo un buon lavoro, con la certezza e consapevolezza che sapranno dare il massimo per il bene di tutti i cittadini follonichesi”.