Amministrative, il Pd: “Nessun candidato delle primarie ha tradito, pronti a nuovo progetto”

Follonica (Grosseto). “Dopo la prima assemblea a ridosso del voto e della nostra sconfitta, ci riconvochiamo per porre le basi di quello che dovrà diventare un vero e proprio patto con la città”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Follonica.

“Nei giorni scorsi ci siamo incontrati con la coalizione e abbiamo condiviso l’analisi e il percorso futuro – continua la nota -. Vogliamo chiarire che il Partito Democratico non ha puntato e non punta il dito contro nessuno dei candidati delle primarie, che hanno onorato il patto di lealtà, candidandosi a supporto di Andrea Pecorini. Crediamo che sia ora giunto il tempo di mettersi al lavoro per costruire un nuovo progetto, partendo dalle tante persone che ci hanno supportato nella campagna elettorale e che si sono avvicinate dopo la sconfitta”.

“Vorremmo dar vita a un tavolo aperto a coloro che, come noi, credono in una visione concreta del futuro, in netta contrapposizione alla narrazione demagogica della destra, anche di quella follonichese. Vogliamo costruire insieme un progetto inclusivo e partecipativo, che risponda alle reali esigenze della nostra comunità – termina il comunicato -. L’appuntamento è nella sede del Partito Democratico in via Colombo 7/G, il 4 luglio, alle 21.00″.