Follonica (Grosseto). “260 volte grazie“.

Con queste parole, Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e, da ieri, capogruppo del partito, esprime la sua soddisfazione e la sua gratitudine verso gli elettori che lo hanno votato alle recenti elezioni amministrative di Follonica.

“Per me, che ho allo spalle una carriera politica da consigliere comunale di opposizione, sedere per la prima volta nei banchi della maggioranza è un’emozione indescrivibile – sottolinea Marrini – che premia il mio impegno ultradecennale per la mia città. Non mi stancherò mai di ringraziare chi mi ha votato e, di conseguenza, chi ha permesso di ottenere questo risultato storico per Follonica. Allo stesso tempo, non posso nascondere che queste stesse persone mi stanno intasando il cellulare con messaggi e telefonate per manifestare il loro disappunto per la mia mancata nomina nella Giunta guidata da Matteo Buoncristiani. Io stesso mi sento amareggiato e provo un pizzico di delusione, non per una questione di attaccamento alla poltrona, ma perché, nella scelta degli assessori, non sono state minimamente prese in considerazione le preferenze espresse nell’urna dai cittadini. Dati alla mano, e i numeri non mentono mai, sono stato il candidato più votato della coalizione a sostegno di Matteo Buoncristiani, con 260 voti Con molta onestà mi sono chiesto: a cosa serve esprimere una preferenza, se poi il voto dei cittadini non viene preso in considerazione? E’ quasi una mancanza di rispetto nei confronti della loro volontà politica”.

“In ogni caso, proprio per una questione di rispetto verso tutti quei follonichesi che in questi mesi di campagna elettorale mi hanno sostenuto, già da ieri, con l’insediamento del Consiglio comunale, mi sono messo al lavoro, anche con maggiore grinta, impegno e determinazione rispetto al passato – termina Marrini –. Le elezioni amministrative hanno consegnato un risultato epocale alla città e adesso bisogna continuare a fare la storia. Si apre un nuovo capitolo e noi abbiamo il dovere, io per primo, come amministratori, di consegnare alle nuove generazioni una Follonica più pulita, sicura e decorosa rispetto a quella lasciata dal governo monocolore che finora è stato a capo della città. Concludo il mio intervento augurando buon lavoro a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, e ai nuovi assessori, con la certezza che tutti daremo il nostro importante contributo per la nostra amata Follonica”.