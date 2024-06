Primo Consiglio comunale, la minoranza: “Bene discorso del sindaco, faremo opposizione costruttiva”

Follonica (Grosseto). Sì è insediato oggi il nuovo Consiglio comunale di Follonica.

Un consesso che ha visto l’adempimento di diverse formalità, come si addice in questi casi, fra cui la formazione dei gruppi consiliari. Per la minoranza i gruppi sono tre: Partito Democratico, con Andrea Pecorini capogruppo, Andrea Pecorini sindaco, con Emanuele Betti capogruppo, Follonica a Sinistra, con Francesco Ciompi capogruppo. È stata l’occasione del primo discorso pubblico del sindaco Matteo Buoncristiani.

“Abbiamo apprezzato, nelle parole del sindaco, la sua volontà di amministrare confrontandosi con la città e con i gruppi di opposizione, che rappresentano oltre il 46% dei cittadini e delle cittadine di Follonica, e abbiamo apprezzato le sue chiare parole sui valori democratici e non negoziabili dell’antifascismo – si legge in una nota dei gruppi di opposizione –. Ci auguriamo che a questi buoni propositi seguano fatti concreti e che l’amministrazione non agisca a colpi di maggioranza, ma coinvolgendo tutte e tutti. Il nostro sarà un ruolo attento, costruttivo e anche collaborativo. I gruppi consiliari di opposizione si faranno sempre trovare pronti ogni qual volta ci sarà da ricordare che la nostra bella e complessa città ha bisogno di tutte le forze in campo”.

“Prendiamo atto della comunicazione dei nomi dei e delle componenti della Giunta senza poter esprimere un giudizio che vada oltre l’augurio di buon lavoro, visto che non sono state comunicate, né individuate le deleghe. Ci auguriamo che questo avvenga a breve, per non ingessare ulteriormente la città – termina il comunicato -. La nostra sarà un’opposizione mai preconcetta, ma che baserà la propria attività consiliare sulle proposte che di volta in volta verranno presentate”.