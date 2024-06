Verso le amministrative, Goti: “I miei progetti per potenziare la sanità del territorio”

Follonica (Grosseto). “Cosa possiamo fare in attesa che Follonica e le Colline Metallifere ritornino ad essere un distretto socio/sanitario?”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Eleonora Goti, candidata alle elezioni amministrative di Follonica per la lista Prima Follonica.

“Nessuna promessa, basterebbe provare ad intraprendere una politica di azione che non sia di attesa, ma di apertura mentale verso nuovi sistemi, dove il Comune può e deve avere una funzione attiva nella riorganizzazione delle risorse già presenti sul nostro territorio, così come è già accaduto in molte realtà vicino a noi – continua la nota -. Sarebbe auspicabile costruire un’assistenza sanitaria fondata su assunzioni da concorso pubblico, ma ciò avviene con difficoltà da molti anni: i dati ci dicono che per tutto il periodo del Recovery Fund, ovvero fino al 2027 almeno, non ci saranno sufficienti assunzioni. Nel 2020/2021 è stato approvato un finanziamento dal Pnrr per complessivi 1,54 milioni di euro per la Casa di comunità-Spoke a Follonica, un centro unico di cure primarie multiprofessionale; secondo i dati forniti da ‘Open Pnrr’ al mese di novembre 2023 lo stato dei lavori risulta nettamente inferiore a quello previsto, ed entro il 2026 tale struttura dovrà essere avviata fornendola di un numero minimo di personale sanitario (che il fondo Pnrr non finanzia); se ciò non dovesse avvenire, il contributo non sarà assegnato e la Casa di comunità diventerà una ‘scatola vuota’, così come è successo in altri settori, ad esempio per il progetto della colonia marina, dove sono stati restituiti ben 2 milioni di euro”.

“Ricordiamoci che i nostri medici di famiglia sono insufficienti e demotivati, spesso rifiutano di venire nelle nostre zone a prestare servizio, oppure abbandonano il posto di lavoro in itinere. Lo stesso vale per gli specialisti che afferiscono all’ospedale di Massa Marittima. A tal proposito ci chiediamo come possa essere possibile pensare di avere entro il 2026 il personale sanitario sufficiente – prosegue il comunicato -. Eppure se la Casa di comunità diventasse una realtà efficiente, potrebbe acquisire una valenza di guardia medica attiva per almeno 12 ore al giorno per 5 giorni a settimana, con eventuale estensione a guardia medica turistica. Ovviamente, il tutto dovrà essere condiviso con i diretti interessati, ovvero con i medici di famiglia, che chiedono disperatamente di essere svincolati da una burocrazia asfissiante. Grazie all’accordo firmato dalla Fimmg (sindacato maggioritario dei medici di famiglia) con la Lega Coop nazionale (che riunisce buona parte delle cooperative che operano nel territorio, tra le quali le cooperative delle professioni sanitarie), si sta affermando un nuovo modello organizzativo della medicina di famiglia (Aft e Case di comunità), che prevede una collaborazione tra medici monoprofessionali, con possibilità di assunzionedi personale di segreteria ed infermieristico, e con dotazione di strumentazione necessaria. I vantaggi che derivano da questi tipi di Coop Medici sono di tipo economico per i soci, ma permettono anche di aprirsi a molti altri servizi sul territorio, senza gravare sulle casse dello Stato. In alternativa il Comune potrebbe fornire direttamente ambulatori e figure di segreteria alle Aft composte anche dai nuovi medici di famiglia, alleggerendo le loro spese in primis, rendendo più attrattivo il nostro Comune. Si potrebbero integrare sul terrirorio i neo-laureati in Medicina, previa opportuna formazione tramite corsi banditi dal Comune”.

“Parliamo anche delle numerose associazioni Onlus presenti nel nostro territorio a sostegno di molte categorie fragili: il Comune dovrebbe pubblicizzarle di più per permettere ai cittadini di fare donazioni e potrebbe fornire direttamente un contributo economico extra, anche in forma di uso di immobili pubblici. Basta pensare a Casina Mia, che dal 2020 è entrata a far parte del percorso ‘Dopo di Noi’ della Regione Toscana, ma che rischia di chiudere per finaziamenti assolutamente insufficienti a coprire le spese – termina il comunicato -. Follonica ha bisogno di aprirsi a nuovi orizzonti, Follonica ha bisogno di cambiare per il bene dei suoi cittadini”.