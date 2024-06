Verso le amministrative: gli appelli al voto di Primavera Civica e Pd

Follonica (Grosseto).“Come Primavera Civica e come coalizione abbiamo svolto una campagna elettorale contraddistinta dalla partecipazione, dall’ ascolto, dal rispetto e dalla costante propositività”.

Inizia così l’appello al voto della lista civica che sostiene la candidatura di Andrea Pecorini a sindaco di Follonica.

“Abbiamo cercato di spiegare sempre il come poter risolvere le criticità e le problematiche della nostra Follonica, evitando sterili slogan politici tipici da campagna elettorale – continua la nota -. La nostra lista civica è fatta di persone che vivono e amano questo paese, molti si dedicano all’attività politica da anni, altri si affacciano ora carichi di entusiasmo. Condividiamo la voglia di migliorare ancora più Follonica e di far partecipare sempre più numerosi i nostri cittadini, in modo disinteressato, anzi sottraendo tempo alla propria vita personale e lavorativa, ma senza ordini di scuderia, guidati solo da una forte passione e voglia di fare”.

“Ogni persona della Primavera Civica, seppur giovane, essendo nata solo solo 5 anni fa, si è resa protagonista di proposte sempre costruttive sull’ambiente, sul decoro, sulla cultura, sulla sostenibilità, tutti temi guida condivisi e inclusi nel programma comune del nostro candidato sindaco Andrea Pecorini, del Partito democratico. Questo percorso sarà tanto più incisivo quanti più consiglieri riusciremo ad eleggere: per questo chiediamo il vostro sostegno e il vostro voto – termina il comunicato -. Votate Andrea Pecorini Sindaco e la lista Primavera Civica e saremo lì per voi cittadini, perché noi siamo voi. Insieme Ce la faremo”.

L’appello al voto del Partito democratico

“Il voto di sabato 8 e domenica 9 giugno è importantissimo – si legge in una nota del Pd di Follonica -. Lo è per il nostro territorio, lo è per l’Italia e per l’Europa intere. Siamo alla fine di una campagna elettorale figlia dei nostri tempi, con un gran riverbero sui social, ma con ancora grande voglia di incontrare i cittadini e vogliamo invitare tutti ad esprimersi con il voto, per scegliere il sindaco e amministratori responsabili, capaci, pronti a mettersi a disposizione della città”.

“Il Partito democratico si presenta ai e alle follonichesi con una squadra di candidati e candidate al Consiglio comunale motivata e competente a supporto di Andrea Pecorini – prosegue il comunicato -. Andrea rappresenta per noi e per la nostra città un’opportunità importante: portare avanti il prezioso lavoro di questi anni e realizzare tutti i progetti Pnrr, che per Follonica valgono 14 milioni. E’ un candidato che sa ascoltare, guardando avanti, ma con i piedi ben saldi nella realtà; che propone una politica innovativa e che ha saputo costruire insieme alla città il programma di governo, che saprà concretizzare col pragmatismo che lo contraddistingue”.

“L’elezione di Andrea è l’affermazione della forza del buon governo, in contrapposizione alle promesse elettorali di chi nemmeno conosce bene la città in cui vive; è l’affermazione di un’amministrazione condivisa nella quale i cittadini sono al centro di un progetto comune – sottolinea il Pd -. Follonica è in questi anni diventata protagonista, riuscendo ad attrarre finanziamenti a tutti i livelli e diventando un punto di riferimento in provincia e in regione. Follonica è una città viva, che ha saputo intercettare il cambiamento e reinventare la propria identità senza mai svilirla, una città che si sta rigenerando. Il sindaco è il primo punto di riferimento che i cittadini hanno e Andrea da sindaco saprà ascoltare e dare risposte, assumendosi la responsabilità di un incarico tanto bello e importante, quanto impegnativo. La campagna elettorale è solo uno strumento di scelta, non il fine ultimo di un percorso e Andrea sa benissimo cosa significhi amministrare una città come Follonica”.

“Non ci si improvvisa con Follonica, non ci si lancia nel vuoto a spese della città, si corre solo se si ha un progetto concreto e una squadra affidabile con la quale realizzarlo – prosegue il comunicato –. E Andrea ha tutto questo. Il Partito democratico è un partito che si presenta all’appuntamento elettorale con valori e programmi chiari. È il partito che lotta per una sanità pubblica e universalistica, per un salario minimo adeguato, che difende la scuola pubblica e che mette al centro politiche ambientali più attente e rispettose del clima e del nostro pianeta, è il partito che chiede maggiori diritti per tutte e tutti”.

“Si voterà anche per rinnovare il Parlamento europeo. E’ fondamentale fermare le forze nazionaliste per rafforzare l’Unione Europea e l’Italia in Europa – termina il Pd –. La nostra segretaria Elly Schlein è stata con noi per supportare Andrea Pecorini e per sostenere la campagna per le europee del Partito Democratico. Ecco, sabato e domenica è importante che anche la nostra città dia un segnale forte a un partito sulla strada giusta per tornare a essere concretamente rappresentativo della gente”.