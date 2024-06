Verso le amministrative, il Pd: “Fratelli d’Italia locale spaccato sulle liste, partito gestito da Rossi”

Follonica (Grosseto). “E’ notizia di ieri la nota con la quale il consigliere uscente Daniele Pizzichi ha evidenziato le presenze in Consiglio comunale del candidato Marrini di Fratelli d’Italia (vicesindaco in pectore)”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Follonica.

“Non sta a noi commentare l’opportunità o meno delle candidature della lista di Fratelli d’Italia, ma sicuramente non possiamo fare a meno di notare un grande assente nel dibattito: il circolo di Fratelli d’Italia di Follonica – continua la nota –. Se mai fosse rimasto qualche dubbio sull’autorevolezza del circolo di Follonica, dopo che Fratelli d’Italia regionale aveva imposto la candidatura di Buoncristiani, laddove i dirigenti locali avrebbero preferito Goti, adesso il dubbio scompare: Fratelli d’Italia di Follonica viene gestito di fatto dall’onorevole Fabrizio Rossi, non dai dirigenti locali, esautorati anche dalla stampa in cerca di commenti e reazioni all’articolo di Pizzichi”.

“E mentre il ‘fuoco amico’ divampa nella compagine di centrodestra, viene da chiedersi come possano proporsi seriamente di governare una città bella e complessa come la nostra se non sono neanche d’accordo fra loro sulla composizione delle liste, ma soprattutto se non possono muovere un passo senza il benestare di Rossi e di Fratelli d’Italia regionale. Follonica ha bisogno di persone che si impegnino a fare politica e ad amministrare, senza vincoli di scelte dettate dall’alto – termina il comunicato -. Il Partito Democratico di Follonica lo ha dimostrato portando avanti l’interesse collettivo, nella battaglia contro l’inceneritore, anche in aperto dissenso con i propri organi provinciali, regionali e con i propri parlamentari, perché noi siamo follonichesi e le scelte per la nostra città, giuste o sbagliate che siano, le vogliamo fare noi e non farcele imporre”.