Verso le amministrative: i prossimi appuntamenti di Andrea Pecorini

Follonica (Grosseto). Prosegue la campagna elettorale di Andrea Pecorini, candidato a sindaco di Follonica.

“Il cuore di questa campagna elettorale sono stati gli incontri, tantissimi, che ho avuto tra la gente della mia città e che mi hanno trasmesso entusiasmo e determinazione. Davanti a un’edicola, in un centro commerciale, in un teatro, per la strada, al gazebo, in un parco: sono stato accolto da tantissime persone che ringrazio per avermi confidato le loro idee, la loro visione di Follonica, i timori e le speranze per il futuro – spiega Pecorini -. In questo modo riscopriamo anche il più alto valore per un amministratore, il contatto diretto con la città”.

Gli appuntamenti proseguono serrati: mercoledì 5 giugno, alle 10, incontro con la città a Salciaina, nel parchino di via Lago Albano. Alle 18.00 al Cassarello, nel largo Falcone e Borsellino, incontro su sanità e Case della comunità.