Verso le amministrative, il Pd: “Bene approvazione piani strategici, Pecorini porterà la città nel futuro”

Follonica (Grosseto). Pochi giorni fa sono stati presentati alla sala Tirreno i piani strategici che l’amministrazione ha approvato in questi anni e ognuno di essi è un tassello per lo sviluppo di Follonica. Questi piani, piano strutturale in testa, non possono prescindere l’uno dall’altro e segnano il disegno della Follonica del futuro prossimo e oltre.

“La soddisfazione di aver approvato il piano strutturale, che è come la carta d’identità di una città e ne guida lo sviluppo, è tanta perché pone le basi per approvare rapidamente, subito dopo le elezioni ed entro il 2024, il piano operativo, lo strumento che guida il cambiamento della città – si legge in una nota del Pd di Follonica –. Piano strutturale e piano della mobilità sostenibile e tutti gli altri piani strategici hanno due comuni denominatori: la sostenibilità come opportunità per rilanciare il tessuto produttivo e la volontà di individuare il territorio e la città come patrimonio comune dei e delle follonichesi. È anche grazie all’approvazione di questi piani, che restituiscono un disegno complessivo coerente e moderno, che Follonica è stata in grado di attrarre quei finanziamenti che ne stanno cambiando il volto”.

“Dagli oltre 6,5 milioni di euro per i nuovi plessi scolastici (nido le Mimose, polo 0-6, scuola di Senzuno), al milione di euro per i cassonetti interrati, dagli 8 milioni di euro per la rigenerazione dell’Ilva, ai 100.000 euro per i progetti ambientali finanziati dal Flag, è stato possibile attrarre tutte queste risorse grazie alla capacità di progettare degli uffici comunali e all’input politico chiaro – termina il comunicato -. Avendo ben chiaro da dove veniamo e cosa siamo, abbiamo segnato il percorso e individuato l’obiettivo verso il quale andremo. L’esperienza e la competenza di Andrea Pecorini ci permetteranno di avere un’amministrazione operativa dal giorno successivo alle amministrative”.