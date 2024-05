Verso le amministrative, Buoncristiani: “Le mie proposte per far rinascere l’ex Ilva”

Follonica (Grosseto). «Dobbiamo restituire all’area dell’ex Ilva la dignità che merita. Per questo ci impegneremo per inserirla nel centro cittadino e per trasformarla nel nuovo quartiere di Follonica»: così Matteo Buoncristiani, candidato a sindaco di una larga coalizione civica per il Comune di Follonica, interviene sul complesso ex Ilva.

Da molti mesi, ormai, Buoncristiani gira per la città ad ascoltare le istanze dei cittadini e la questione dello stato nel quale riversa il comprensorio ex Ilva emerge con insistenza. Alla questione il candidato e la coalizione che lo sostiene hanno dedicato uno specifico punto del programma elettorale: «Lo stato dell’ex Ilva è sotto gli occhi di tutti – spiega Buoncristiani –, è un’area che non decolla. Da anni l’attuale amministrazione millanta progetti, fondi e ciò che è stato realizzato; invece, è il risultato di progetti molto precedenti, fatti con fondi europei e che non sono frutto del loro lavoro, ma di quello di amministrazioni precedenti. Ci sono dei plessi che devono essere manutenuti e mancano le risorse perché l’amministrazione non le ha stanziate. E’ ora di cambiare passo. In primo luogo ci attiveremo immediatamente affinché la proprietà dell’ex Ilva venga trasferita al Comune, perché, al momento, il complesso è di proprietà del Demanio».

Per l’ex Ilva Buoncristiani e i suoi sognano una vera e propria trasformazione, che riporti allo splendore una perla della città del Golfo: «Qui potranno essere trasferiti nuovi servizi – sottolinea il candidato – e realizzati locali da destinare ad housing sociale per le giovani coppie. Inoltre, potranno essere previste attività di svago, culturali e di aggregazione. L’accesso principale sarà dall’area mercatale del Parco Centrale: uno spazio che verrà utilizzato come parcheggio e che favorirà la pedonalizzazione del nuovo quartiere».

«Utilizzare il varco presente nel muro sul parco della Rimembranza – aggiunge Buoncristiani – consentirà di portare un flusso di utenti dal Parco Centrale alle zone del centro, percorrendo l’Ilva e i suoi nuovi spazi, riportando così vita e sicurezza, attraverso il coordinamento, la revisione e l’implementazione dei progetti da ultimare e integrare. Per noi è molto importante riaprire, attraverso la trasformazione dell’area ex Ilva, una vera via pedonale e ciclabile di collegamento con i quartieri periferici ed il centro città».

«Interverremo, inoltre, per rivedere i progetti in essere delle aree esterne – conclude il candidato -, aumenteremo l’apparato vegetale e favoriremo zone d’ombra e di svago, recuperando una buona parte degli edifici esistenti. Stimoleremo, allo stesso tempo, la gestione e lo sviluppo di attività commerciali, con l’obiettivo di portare cittadini e turisti a vivere pienamente la bellezza dei nuovi spazi».