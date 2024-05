167 Ovest, il Pd: “D’Ambra e Prima Follonica snobbano il volontariato”

Follonica (Grosseto). “No alla casa delle associazioni, no agli uffici per avvicinare i servizi sociali agli abitanti della 167, no alla palestra per la ginnastica adattata per tutte le età. Questa è in sintesi la posizione di Riccardo D’Ambra, candidato della lista Prima Follonica e sostenitore di Matteo Buoncristiani, detta pubblicamente stamani in commissione consiliare”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Follonica.

“Dopo che nei mesi scorsi lui ed Eleonora Goti, anch’ella candidata a supporto di Buoncristiani ed anch’ella presente stamani, avevano definito il progetto per recuperare gli spazi al centro commerciale – sociale della 167 ovest ‘un centro per l’accoglienza degli immigrati e per il recupero dei tossicodipendenti’, oggi, messi di fronte alla realtà del progetto, che vede appunto riempire gli spazi dell’ex supermercato con uffici pubblici, una palestra e spazi per le associazioni di volontariato, D’Ambra ha commentato: ‘Io non permetterò mai una cosa del genere’ – prosegue la nota -. E viene da chiedersi perché D’Ambra e la destra vogliano sbattere la porta in faccia alle associazioni di volontariato di Follonica in cerca di una sede fissa o dire no a una palestra per persone di tutte le età. Non ritengono, Prima Follonica e Buoncristiani, riportare vitalità e presidio in un quartiere come la 167 Ovest di vitale importanza? Non hanno attenzione per il mondo del volontariato? Credono che questo dequalificherebbe il quartiere?”

“Mettiamoci nei panni di una famiglia o di una persona anziana o di una persona con disabilità, che oggi per usufruire di quei servizi devono recarsi alla Asl in viale Europa. Aprire sportelli per questi servizi nel quartiere permetterebbe a centinaia di persone di poterne usufruire con maggiore facilità. Ma D’Ambra dice: ‘No, mai’. Rimaniamo con il dubbio rispetto alla posizione di Buoncristiani – termina il comunicato –: condivide il no di D’Ambra ai bisogni delle associazioni e dei cittadini della 167 Ovest oppure si dissocia dai suoi alleati, continuando il gioco delle tre carte con i cittadini?”.