Verso le amministrative: il Sottosegretario Silli a Follonica per sostenere Buoncristiani

Follonica (Grosseto). Giorgio Silli, Sottosegretario al Ministero degli Affari esteri e candidato alle elezioni europee nella lista di Forza Italia in quota Noi Moderati, ha partecipato al pranzo che si è tenuto oggi al ristorante Bellavista, presso l’Hotel Parrini di Follonica, per sostenere la candidatura a sindaco di Matteo Buoncristiani.

“Dopo la visita del sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, la presenza di Giorni Silli rimarca la linea politica di Forza Italia che, oltre ad occuparsi dei diritti dei propri cittadini e delle tematiche locali – si legge in una nota di Forza Italia –, è da sempre partecipe alle politiche europee poiché, come sostiene il segretario Tajani , ‘la grande scommessa per il futuro dell’Unione europea è continuare a essere la forza che promuove la libertà dei popoli e la cooperazione come motori della crescita e dello sviluppo sociale'”.