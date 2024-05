Verso le amministrative, il Psi: “Appoggiamo Pecorini, Italia Viva contraddittoria”

Grosseto. Il 26 maggio a Rapolano Terme si è svolta un’iniziativa, alla presenza del segretario regionale del partito, Aldo Repeti, nella quale sono stati presentati i candidati socialisti al Parlamento europeo con la lista “Stati Uniti d’Europa”, Tiziano Busca e Giuseppina Bonaviri.

Nella stessa occasione è stato reso omaggio a Giacomo Matteotti, nella omonima piazza in centro storico, ed è stata intitolata la locale sezione del Psi proprio a Matteotti.

Il Psi di Grosseto era presente con il segretario della sezione del capoluogo maremmano, Fabrizio Fedi, che ha portato anche il saluto dell’intera Federazione provinciale.

“I socialisti maremmani convintamente sostengono la lista Stati Uniti d’Europa, avendo nel proprio Dna l’europeismo, consapevoli dell’importanza della pace e dello sviluppo economico e sociale in Europa, oltre che della necessità della fratellanza fra i popoli – si legge in una nota del Psi di Grosseto –. Allo stesso tempo ci convincono i candidati presentati nell’incontro di Rapolano in quanto siamo certi che porteranno nella campagna elettorale, e sperabilmente nel parlamento europeo, gli ideali di Turati, Matteotti e Pertini”.

“Per queste stesse ragioni ci appare incomprensibile quanto comunicato da uno dei componenti della lista ‘Stati Uniti d’Europa’, ovvero il partito Italia Viva, che a Follonica, nel presentare i suoi candidati alle europee, ha lasciato intendere che la suddetta lista sostenga il candidato del centrodestra alle locali elezioni comunali – prosegue il comunicato -. Si tratta evidentemente di un infortunio di comunicazione, nel quale per errore si è accostato il nome di una lista pensata per le elezioni europee, e solo per esse, a elezioni locali e soprattutto facendo presumere l’appoggio ad uno schieramento che è fortemente connotato da antieuropeismo, come quello che esprime il candidato di centrodestra. Rispetto a questo infortunio volentieri provvediamo noi a esprimere una doverosa rettifica e una precisazione. Per quanto Italia Viva, come autonomo partito, possa sostenere ovviamente chi vuole alle elezioni amministrative, tale accostamento costituisce una evidente contraddizione rispetto i propositi filoeuropei sempre espressi da quel partito e costituisce in ogni caso una presa di posizione non autorizzata dagli altri componenti della lista ‘Stati Uniti d’Europa”’ fra i quali c’è, come noto il Psi (l’altro essendo Più Europa)”.

“Si ribadisce pertanto che il Psi, che da sempre propugna l’idea di una Europa coesa e per i cittadini, non può avallare una posizione così difforme da tali principi e anche per questo, nelle elezioni comunali di Follonica – termina la nota –, il partito ha le idee chiare e non può che collocarsi nel campo delle forze europeiste e progressiste, sostenendo il candidato Pecorini”.