Verso le amministrative: il Ministro Abodi a Follonica per sostenere Buoncristiani

Follonica (Grosseto). «La funzione che lo sport ha nella nostra comunità è importantissima ed è per questo che l’amministrazione comunale deve essere costantemente a fianco delle associazioni sportive: si tratta, infatti, di tutelare il benessere della comunità a 360 gradi. Ringrazio tanto il Ministro per averlo sottolineato con forza»: a dirlo è Matteo Buoncristiani, candidato a sindaco per il Comune di Follonica, che ieri sera ha accolto il Ministro dello sport e per i giovani Andrea Abodi, accompagnato dall’onorevole Fabrizio Rossi.

«Lo sport è un settore fondamentale per la vita di una comunità – ha aggiunto Buoncristiani -, non solo sul piano agonistico, ma anche a livello non agonistico e amatoriale: garantisce il benessere fisico, ma anche quello psichico. Lo sport, però, è molto altro ancora. L’attività sportiva riveste, infatti, anche un’importantissima funzione sociale: i centri sportivi sono luoghi di aggregazione che favoriscono la socialità e incentivano, soprattutto ai giovani, di allontanarsi da abitudini scorrette. Lo sport ha, inoltre, un’importante funzione educativa, soprattutto per bambini e ragazzi: con lo sport si impara a seguire delle regole, si impara a perdere e a gestire le proprie emozioni. Si impara che solo con l’impegno e il sacrificio si possono raggiungere importanti risultati. Quando si pensa allo sport dobbiamo pensare a tutti questi elementi insieme. Ed è per questo che ringrazio le associazioni sportive che, non senza difficoltà, portano avanti le varie attività e ringrazio anche le famiglie che, con sacrificio, tengono vivo questo mondo».

«E’ per questo che la visita del Ministro è importante – ha concluso il candidato -, per far capire la vicinanza che questa coalizione vuole avere con tutto il mondo sportivo follonichese. Noi, come governo cittadino, dedicheremo maggiori fondi a supporto del mondo sportivo, investiremo di più e meglio nella manutenzione degli impianti e valorizzeremo le sinergie tra le società sportive, promuovendo l’importanza dello sport fin dalle scuole primarie. In particolare, come amministrazione comunale, ci impegneremo a migliorare la qualità degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale, affinché si creino le condizioni per celebrare importanti competizioni di carattere nazionale e internazionale, che hanno anche il valore di attrarre importanti flussi turistici. Lo sport rappresenta un pilastro importante della nostra comunità, ma può diventare un volano anche per il turismo, soprattutto per la destagionalizzazione. E’ preciso dovere di chi amministra, quindi, riconoscergli l’importanza e il valore che merita. Ed è quello che faremo a partire dal 10 giugno».