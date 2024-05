Parcheggi al Parco centrale, ‘In movimento per Follonica’: “Centrosinistra ci ruba proposta”

Follonica (Grosseto). “C’è partita vera a Follonica! Diversamente il centrosinistra non avrebbe cambiato opinione sull’utilizzo a parcheggio del Parco centrale. Lo fa timidamente, ‘solo nel periodo estivo’, ma apre, segnando un cambio di opinione copernicana sull’uso del Parco centrale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Francesco De Luca, fondatore di “In movimento per Follonica”.

“La questione parcheggi fu al centro anche della scorsa legislatura che mi vide candidato a sindaco per la lista ‘In movimento per Follonica’ e già, al tempo, dicemmo con chiarezza che la carenza di parcheggi poteva essere colmata anche con l’utilizzo degli stalli al Parco centrale – continua la nota –. Visto che il tempo passa, e poco è stato fatto, quel programma elettorale di cinque anni fa mantiene intatta la sua valenza: la sosta in centro gratuita per i primi trenta minuti favorendo il commercio cittadino, l’individuazione di un parcheggio in via Golino rappresentano ancora oggi come cinque anni fa proposte concrete su cui ragionare per dare le risposte che servono. L’area dell’ex depuratore, che verrà trasformata in parcheggio, poteva essere utilizzata più efficacemente sfruttando il sottosuolo e piani rialzati aumentando così il numero degli stalli. Il progetto attuale, invece, non farà altro che colmare parzialmente i posti auto che verranno persi a Senzuno”.

“Insomma, il centrosinistra, prova a correre ai ripari tentando di fare proprie le proposte degli altri – termina De Luca –. Ma tantè…potere delle elezioni. Noi de ‘In movimento per Follonica’ siamo con Follonica nel cuore e Forza Italia per dare voce alle nostre proposte”.