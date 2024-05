Verso le amministrative: il Ministro dello sport Andrea Abodi in visita in Maremma

Follonica (Grosseto). Il Ministro con delega a sport e giovani del Governo Meloni, Andrea Abodi, sarà a Follonica lunedì 27 maggio a palazzo Armeni, dalle 19, per incontrare le associazioni sportive della città del Golfo.

Il Ministro sarà accompagnato dall’onorevole Fabrizio Rossi e i due ospiti saranno accolti dal candidato sindaco per il Comune di Follonica Matteo Buoncristiani, che guida una coalizione a trazione fortemente civica, progetto appoggiato anche dal centrodestra.

L’incontro sarà un’occasione di confronto a tutti i livelli, per fare il punto sullo sport e giovani, sia a Follonica che sul piano nazionale, per fare proposte e ascoltare gli aggiornamenti del Governo su progetti in corso d’opera e in cantiere.

L’appuntamento con il Ministro Abodi è lunedì 27 maggio a palazzo Armeni, a Follonica, a partire dalle 19.