Verso le amministrative, l’Udc: “Sosteniamo Matteo Buoncristiani”

Follonica (Grosseto). «L’Udc a Follonica sostiene Matteo Buoncristiani: è un civico, è moderato, è la persona giusta per scrivere una nuova pagina della città»: a dichiararlo è il commissario provinciale dell’Udc Gianluigi Ferrara, che, con una presa di posizione ufficiale, caldeggia la candidatura a sindaco di Buoncristiani.

L’obiettivo è rinnovare all’insegna del rafforzamento dei moderati che guardano con attenzione alla società civile, un obiettivo che l’Udc non persegue solo a Follonica, ma nel Paese e ora anche in Europa: «Da tempo lavoriamo insieme a Forza Italia – aggiunge Ferrara – a un rafforzamento dell’area moderata della coalizione di centrodestra attraverso il Partito Popolare Europeo, a cui aderiamo sia noi dell’Udc che Forza Italia».

Sostenitori di Buoncristiani fin dal primo momento: «Appena i tavoli del centrodestra locale si sono pronunciati – dichiara ancora il commissario dell’Udc – e Buoncristiani ha accettato di essere il candidato, lo abbiamo appoggiato in modo convinto in quanto è una persona che incarna tutti i valori della nostra area moderata e della dottrina sociale della Chiesa cattolica, a cui l’Udc si ispira fin dalla sua fondazione».

«Il sostegno – conclude Ferrara – che daremo come Udc sarà fattivo, Buoncristiani è un’occasione per Follonica e saremo in prima linea affinché la città, insieme a noi e al nostro candidato civico, scelga di scrivere un nuovo futuro»