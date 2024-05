Verso le amministrative: Elly Schlein a Follonica per sostenere Andrea Pecorini

Follonica (Grosseto). Nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno a Follonica, il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Pecorini incontrerà la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

L’evento si terrà domenica 26 maggio alle 12 nel giardino del casello idraulico, in via Colombo.

“Sarà un’importante occasione per discutere insieme alla cittadinanza di temi cruciali per il futuro della nostra città, tra cui sviluppo urbano, lavoro, sostenibilità, inclusione sociale, diritto alla salute e alla sanità pubblica e partecipazione democratica, temi che toccano non soltanto le comunità locali, diventando temi universali – si legge in una nota del Pd di Follonica –. Il centrosinistra si distingue per i suoi valori fondamentali: uguaglianza, giustizia sociale, solidarietà e tutela dell’ambiente e sono questi valori ben saldi, che determinano l’azione amministrativa. Durante l’incontro, Andrea Pecorini ed Elly Schlein illustreranno come questi principi guideranno il programma elettorale e le politiche future per Follonica e per l’Europa. Si parlerà di progetti concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, potenziando i servizi pubblici, promuovendo l’innovazione e favorendo lo sviluppo economico sostenibile”.

“Parteciperanno tutte e tutti i candidati del centrosinistra per le amministrative in provincia di Grosseto; la nostra è una proposta concreta e unitaria che vede i candidati compatti per lo sviluppo del territorio. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare numerosi a questo incontro per condividere idee, suggerimenti e domande. La partecipazione attiva è fondamentale per costruire insieme un futuro migliore per Follonica, basato su principi di equità, trasparenza e inclusione – termina il comunicato -. Vi aspettiamo in tanti e tante”.