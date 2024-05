Verso le amministrative: Matteo Buoncristiani presenta la sua lista civica

Follonica (Grosseto). Alla gelateria Pagni Ice Caffè di Follonica, ieri pomeriggio, si sono presentati ufficialmente tutti i candidati della lista Matteo Buoncristiani Sindaco.

«Questa lista è l’emblema di quanto sia marcata e convinta la mia vocazione civica», ha dichiarato il candidato sindaco per il Comune di Follonica, durante la presentazione della lista civica che porta il suo nome.

«Sono davvero felice – ha continuato Buoncristiani – di celebrare il momento di esordio di un gruppo di persone che, fin da subito, e senza titubanze, ha creduto in un progetto ambizioso e che io fossi la persona giusta per poterlo portare avanti. Di questo, prima di qualunque altra considerazione, sento di doverli ringraziare. E’ una scommessa su cui abbiamo puntato insieme e che ci vedrà insieme da oggi per i prossimi 5 anni. Matteo Buoncristiani Sindaco non è solo il nome di una lista stampata su una scheda elettorale. E’ l’espressione reale di un desiderio espresso da tante persone da troppo tempo e che, finalmente, ha la forza di potersi esaudire. Il simbolo non è infatti causale: l’identità follonichese, simboleggiata dal cancello, incontra la fioritura dei girasoli che guardano, con speranza, al luce, ovvero al futuro. La lista Matteo Buoncristiani Sindaco è il sogno di tanti follonichesi di veder realizzato, una volta per tutta, il cambiamento politico alla guida della città e l’inizio del processo dell’alternanza democratica. Questo è il significato profondo e la ragion d’essere del nostro progetto».

«Questa lista demarca la mia vocazione civica – ha ribadito il candidato -, ma anche di quanto creda realmente nella forza che un’apertura onesta e reale verso la città possa segnare, per Follonica, una svolta decisiva. Questa mia convinzione è rappresentata plasticamente da ciascuno dei candidati e di chi intende sostenerli attivamente. Ciascuno di loro incarna questa idea che, non solo dobbiamo condividere, ma portare fuori e far conoscere a tutti i cittadini. Solo così saremo in grado di far superare quella vecchia contrapposizione destra e sinistra che non giova a nessuno, ma che, anzi, ha condannato Follonica all’immobilismo e all’ingessatura per troppi anni. La lista Matteo Buoncristiani Sindaco in questo può fare la differenza».

«Il clima che respiro ogni giorno si fa sempre più positivo – ha concluso Buoncristiani -, i cittadini follonichesi stanno capendo che rassegnarsi alla continuità è profondamente sbagliato, per loro e per il bene della città. In questo dobbiamo insistere, per far capire che il miglioramento delle nostre condizioni passa necessariamente da una scelta giusta fatta all’interno della cabina elettorale. Ognuno dei candidati sarà ambasciatore di questo importante messaggio, per convincere amici, parenti, conoscenti, familiari che cambiare in meglio è sì un nostro diritto, ma passa da un preciso dovere: quello di esercitare bene il diritto di voto».

I candidati

Di seguito la lista dei candidati della lista “Matteo Buoncristiani Sindaco”:

1. Metello Ricceri, 53 anni, imprenditore (capolista);

2. Stefano Boscaglia, 50 anni, direttore della Strada del vino e dei sapori Monteregio di Massa Marittima;

3. Carla Cambi, 68 anni, imprenditrice;

4. David Corti, 33 anni, socio dell’agenzia Michele Di Iorio, 60 anni, imprenditore;

5. Pierangela Domenici, 69 anni, medico ex dirigente della Asl – Specialista in sanità pubblica;

6. Simone Donati, 31 anni, impiegato nel settore nautica e startupper;

7. Azzurra Droghini, 52 anni, mamma a tempo pieno;

8. Antonio Lallai, 67 anni, medico chirurgo, dirigente di 1′ livello della Asl Toscana sud est;

9. Andrea Mainetto, 37 anni, impiegato in una struttura ricettiva;

10. Daniela Nerelli, 61 anni, pensionata del Ministero dell’Interno e addetta alla sicurezza;

11. Alessio Panebianco, 32 anni, consulente tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

12. Paola Pasquini, 59 anni, insegnante;

13. Giorgio Poggetti, 59 anni, dipendente del Ministero della Difesa;

15. Francesca Serafini, 55 anni, dottoressa in fisioterapia;

16. Paola Venezia, 45 anni, odontoiatra.