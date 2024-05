Verso le amministrative: la Lega presenta i suoi candidati

Follonica (Grosseto). Sabato 18 maggio, alle 11, al Bar Bianchi in via Roma, a Follonica, ci sarà la presentazione della lista della Lega in appoggio a Matteo Buoncristiani. Presenzieranno il consigliere regionale Giovanni Galli e la deputata del Carroccio Tiziana Nisini.

A fare gli onori di casa sarà il segretario comunale della Lega, Roberto Azzi, che illustrerà le principali linee guida del programma. Assieme a lui il commissario provinciale del partito, l’avvocato Massimiliano Baldini.

“Sono invitati tutti i cittadini che desiderano informarsi in merito al programma elettorale per il Comune di Follonica – si legge in una nota del partito – e al supporto della campagna per le europee dell’onorevole Susanna Ceccardi”.