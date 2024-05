Verso le amministrative, Noi Moderati: “Sosteniamo Matteo Buoncristiani”

Follonica (Grosseto). «Ci piace questo esperimento di unire politica e civismo all’insegna della moderazione, della proposta e dell’equilibrio»: a parlare Noi Moderati della federazione di Grosseto per esprimere il loro pieno e convinto sostegno alla candidatura alla carica di sindaco della città Matteo Buoncristiani

«Anche Noi Moderati – prosegue il partito – sosteniamo Matteo Buoncristiani a sindaco di Follonica perché è una scelta naturale, ma anche dettata della bontà del progetto di cambiamento del candidato. La campagna elettorale sta andando bene, inutile negarlo, perché i cittadini apprezzano l’apertura all’ascolto di Matteo che si pone sempre con toni costruttivi e moderati nei confronti dei cittadini».

«I moderati a Follonica sono collocati nella lista Forza Italia – In movimento per Follonica- Follonica nel cuore – proseguono da Noi Moderati –, una lista giovane con una ricca presenza femminile, in cui non manca sicuramente la competenza e la conoscenza della politica da parte dei candidati. La politica non la si distrugge inoculando odio alle persone, ma la si pratica facendo ragionare gli elettori sui temi importanti della propria città e confrontandosi con loro».

«Per questo “Noi Moderati” – conclude la federazione grossetana – sosteniamo convintamente Matteo Buoncristiani e la lista Forza Italia- In movimento per Follonica-Follonica nel cuore».