Verso le amministrative, Pecorini: “Le mie dieci proposte per incentivare il lavoro”

Follonica (Grosseto). Andrea Pecorini, candidato sindaco di Follonica, interviene sul lavoro, tema caldissimo della sua campagna elettorale.

“Ecco le azioni concrete che ho in programma di fare – spiega Pecorini -. Concrete, lo ripeto, perché i proclami e gli slogan non ci appartengono:

1. adozione del piano operativo dell’urbanistica: importantissimo. In questo documento, che definisce nei dettagli lo sviluppo di Follonica, sono contenute quelle azioni concrete necessarie a dare impulso, energia e sviluppo al lavoro.

2. Piano anti-desertificazione del centro, partendo da una riqualificazione delle vie Colombo/Bicocchi/Litoranea: decoro significa sicurezza e possibilità di apertura di nuovi esercizi commerciali.

3. Agevolazioni fiscali per i primi due anni delle nuove attività: atto fondamentale per dare energia e far correre le aziende appena nate.

4. Difesa, mantenimento e anche incremento dei posti di lavoro delle aree industriali di Piombino e Scarlino: questo non è uno slogan elettorale perché siamo sempre stati presenti a tutti i tavoli con le aziende. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Vigileremo e garantiremo tempi e percorsi.

5. Premialità volumetrica, cosa significa? Che alle imprese follonichesi virtuose, che hanno voglia di crescere e di investire sul territorio, il Comune garantirà la possibilità di espandersi.

6. Creazione di un tavolo operativo Comune/sindacati/imprese/formazione, che metta insieme Comune, aziende, mondo della formazione: solo da un confronto concreto possono nascere azioni per far crescere l’economia.

7. Salario minimo in tutti gli appalti del Comune di Follonica: questo significa che il Comune di Follonica, in qualità di committente, garantisce standard salariali per tutti i dipendenti delle aziende che lavorano per conto del Comune stesso.

8. Attivazione di corsi di alta formazione professionale: è uno dei punti più importanti della mia idea di Follonica per garantire alle aziende del territorio e ai cittadini un percorso snello di inserimento nel mondo del lavoro

9. Start up: necessario un luogo che sia il riferimento per le nuove idee imprenditoriali, una sorta di ‘cantiere della creatività’. Lo facciamo alla Fonderia 1.

10. Promozione nazionale e internazionale della attività produttive e del territorio tramite i portali di Follonica”.