Verso le amministrative, Pecorini presenta la sua squadra: “L’amore per la città è la nostra politica”

Follonica (Grosseto). E’ stata presentata oggi pomeriggio, a Follonica, la lista civica Andrea Pecorini Sindaco, composta da 8 uomini e 8 donne della società civile: “Andrea sarà il sindaco in cui tutta Follonica potrà riconoscersi. L’amore per la città è la nostra unica politica”, hanno dichiarato i candidati.

La società follonichese è rappresentata in modo trasversale nella lista del sindaco Andrea Pecorini: una società multiforme, viva, che vuole mettersi a disposizione della comunità.

8 donne e 8 uomini dalle diverse storie personali: Cristiano Battisti, capolista, è impiegato e da sempre impegnato nel mondo del volontariato culturale follonichese; Paola Brunello è la dirigente scolastica di un polo follonichese; Sacha Naspini è lo scrittore tradotto in tutto in il mondo; Roberta Biagini è una grafica professionista; David Macciò è un operatore sanitario; Martina Mellini è una giovane donna imprenditrice; Aldo Shamku è un laureando in Ingegneria aerospaziale; Daniela Caso è un’insegnante; Serigne Dieng, detto Amdy, è un operaio metalmeccanico; Stefania Zinali è un’educatrice psicologa; Ivan Rulli è un architetto impiegato; Tiziana Serafin è una casalinga impegnata nel volontariato; Emanuele Betti è responsabile della struttura portuale; Zoe Federighi è una studentessa; Jacopo Cacialli è uno studente; Imola Corei è una pensionata.

“La lista civica che sostiene la mia candidatura è formata da follonichesi che amano la propria città e che condividono l’obiettivo di una Follonica dinamica che abbia a cuore i giovani e le loro esigenze, ma anche i meno giovani, che sia una città aperta e inclusiva, che potenzi le proprie risorse economiche e che rafforzi le opportunità di sviluppo sportivo, culturale e turistico. Sono molto orgoglioso dell’entusiasmo che ciascuna donna e ciascun uomo della mia lista ha portato in questo grande progetto di guida della città”, ha dichiarato Andrea Pecorini.

“Andrea è davvero uno di noi, un uomo che proviene dal lavoro e dall’impegno per la propria comunità. E’ il sindaco in cui tutta Follonica potrà riconoscersi perché è vicino alla gente e ha l’esperienza e la competenza necessarie per raggiungere quei traguardi di sviluppo di cui la città ha bisogno. Nessuno di noi ha mai fatto politica, abbiamo però sempre amato Follonica e per tutelare il suo futuro oggi c’è bisogno di scendere in campo. La scelta giusta è Andrea”, ha commentato il capolista Cristiano Battisti.