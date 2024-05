Verso le amministrative: i moderati uniscono le forze e sostengono Buoncristiani

Follonica (Grosseto). Lista Forza Italia, In movimento per Follonica e Follonica nel Cuore: i moderati si ritrovano in un’unica lista. Nasce da questo presupposto politico la lista a sostegno di Matteo Buoncristiani. Forza Italia apre alle esperienze civiche in un momento elettorale favorevole del partito fondato da Silvio Berlusconi.

“Unire i moderati è sempre stato un nostro obiettivo – dichiara Charlie Lynn, coordinatore locale di Forza Italia e candidato al Consiglio comunale – e, con le liste civiche follonichesi, è stato facile trovare un punto d’incontro“.

“Follonica ha bisogno di un rinnovamento profondo, l’economia locale è in difficoltà. Il sale della democrazia è il cambiamento. Negli ultimi anni abbiamo assistito a politiche culturali centraliste, dove si consideravano solo le realtà con il bollino del Comune. Vogliamo cambiare perché vogliamo bene a Follonica”, dichiara Francesco De Luca, fondatore della lista “In movimento per Follonica”, che la scorsa legislatura corse in solitario come candidato sindaco “nel tentativo di dare una scossa alla politica follonichese che da troppi anni non ha più la spinta che serve per rilanciare la città”.

“D’altronde – secondo Aldo Iavarone, responsabile della civica Follonica nel Cuore – passano gli anni, ma le problematiche di Follonica restano le stesse, Sostenere Matteo Buoncristiani non significa diventare di destra, ma contribuire al rinnovamento della città. Matteo è un giovane avvocato molto conosciuto in città, che ha messo a disposizione il suo entusiasmo per rilanciare Follonica”.

Da parte sua il candidato sindaco, Matteo Buoncristiani, guarda con favore all’allargamento della componente moderata: “Accolgo con piacere tutte le forze che vogliono impegnarsi in questo viaggio – sottolinea – e mi fa piacere essere accompagnato da una forte componente moderata che, nel rispetto del nostro progetto, si apre al civismo”

“In questi giorni Matteo sta incontrando i cittadini e le giuste lamentele che arrivano non trovano risposte da molti anni. Cambiare per davvero si può ma in maniera costruttiva e collaborativa – si legge in una nota dei moderati -. Da moderati, appunto”.