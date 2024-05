Il Partito Democratico inaugura la nuova sede: “Spazio aperto a tutti i cittadini”

Follonica (Grosseto). Inaugurata venerdì 3 maggio la nuova sede del Partito Democratico di Follonica, in via Colombo.

Al taglio del nastro, aperto ai cittadini e alle cittadine, hanno partecipato il segretario regionale, onorevole Emiliano Fossi, il segretario provinciale Giacomo Termine, l’onorevole Marco Simiani, la vicepresidente dell’associazione La Quercia Barbara Pinzuti, il candidato sindaco Andrea Pecorini, insieme alla segretaria del Pd di Follonica, Mirjam Giorgieri.

“La nuova sede, che il partito condividerà con l’associazione culturale ‘La Quercia’, sarà da subito un luogo in cui gli iscritti e le iscritte potranno incontrarsi – si legge in una nota del Pd -, ma anche uno spazio aperto di dibattito e alla discussione per tutti coloro che credono nella condivisione delle idee e delle scelte e un luogo aperto ai giovani per favorire momenti di incontro, ascolto, discussione e partecipazione attiva alla politica”.

“Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova sede – ha dichiarato Mirjam Giorgieri -, è un segno importante di vivacità politica e di volontà di essere presenti sul territorio. Il partito è un organismo vivo fatto di idee, persone e relazioni. Avere una sede di partito nuova e possibilmente sempre aperta significa dare la possibilità al Partito Democratico di rimettere al centro la persona con le sue idee e le sue proposte, dando nuovo slancio alla vita partecipativa. Abbiamo colto l’occasione dell’inaugurazione e della presenza dei segretari regionale e provinciale per presentare il simbolo che ci accompagnerà e rappresenterà alle elezioni amministrative. Sarà l’assemblea a decidere a chi intitolare la sede, ma vorrei che fosse dedicata a chi ha tenuta aperta la sezione di via Portogallo con dedizione per tutta la vita, Rolando Stella”.

“La politica – hanno dichiarato Emiliano Fossi, Giacomo Termine e Marco Simiani – per essere efficace e realmente a sostegno delle persone non può limitarsi agli slogan elettorali o ridursi a convention di partito in cui si celebra soltanto il capo. La politica deve radicarsi sui territori e l’inaugurazione del nuovo circolo Pd di Follonica è una testimonianza di presenza ed ascolto dei problemi reali dei cittadini. Un luogo di incontro e confronto che premia il buongoverno di questi anni e l’attività della classe dirigente locale e della segretaria comunale Mirjam Giorgieri”.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Barbara Pinzuti per La Quercia – per aver investito su Follonica in una sede centrale e fruibile a servizio della comunità follonichese e a supporto della cultura dei diritti, come espressi dalla Costituzione italiana. La Quercia promuove e supporta la promozione dei diritti umani, sociali, civili e politici, e le politiche ispirate alle pari opportunità, legalità e pace. Questa nuova sede rappresenta per La Quercia un momento di rilancio della nostra attività”.