Il Pd inaugura la nuova sede: “Saremo ancora più vicini ai cittadini”

Follonica (Grosseto). Domani, venerdì 3 maggio, alle 18.00, il Partito Democratico di Follonica inaugura la sua nuova “casa”, in via Colombo 7/G, e lo fa alla presenza del segretario regionale Emiliano Fossi.

“Questa nuova sede, in quella che è stata la sede di una storica attività di Follonica in via Colombo, rappresenta un importante passo avanti per il nostro partito, poiché ci consente di avere un punto centrale dove poter svolgere le nostre attività e essere più vicini ai cittadini e alle cittadine di Follonica – afferma la segretaria del Pd di Follonica Mirjam Giorgieri –, potendo contare su un punto così facilmente raggiungibile.

Abbiamo lasciato la sede di via Portogallo non senza un po’ di emozione per tutti i ricordi e per la storia politica che essa ha saputo accogliere e raccontare, ma iniziamo questa nuova avventura, consapevoli che la nuova sede ci permette di poter accogliere tutti e tutte senza barriere architettoniche e di avere una maggiore visibilità. Ci stiamo organizzando per mantenere la sede aperta durante orari stabiliti, in modo da essere un punto d’ascolto per chiunque voglia entrare e condividere le proprie idee, preoccupazioni o bisogni con noi. Uno spazio aperto a tutte e a tutti, dove ci sarà posto per ospitare tante iniziative, dibattiti, riunioni, momenti d’incontro e socialità tra le persone. In questi giorni di avvio della campagna elettorale la sede è già diventata un punto di riferimento e siamo molto contenti di poterla inaugurare ufficialmente insieme al segretario regionale Emiliano Fossi e al segretario provinciale Giacomo Termine.

L’inaugurazione sarà l’occasione per presentare il simbolo della lista del Partito Democratico a supporto della candidatura di Andrea Pecorini per le prossime elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno. I cittadini e le cittadine sono invitati a partecipare all’inaugurazione della nuova sede il 3 maggio alle 18.00. Sarà un momento di festa e di condivisione, un’opportunità per rafforzare il legame tra il Partito Democratico e la comunità tutta”.