Verso le amministrative, Goti ritira la candidatura: “Sosterrò Buoncristiani”

Follonica (Grosseto). Dopo un lungo dialogo Eleonora Goti decide di sostenere il progetto di Matteo Buoncristiani: «Da qui procediamo insieme», l’annuncio è arrivato nella conferenza stampa convocata da Goti a cui, a sorpresa, ha partecipato anche il candidato sindaco Matteo Buoncristiani.

«Follonica – spiega Goti – non è solo la città in cui sono nata e cresciuta, è la città che mi ha permesso di lavorare e crescere professionalmente. Mi ha dato tanto e io tanto voglio restituire, insieme a persone che hanno davvero intenzione di cambiarla. Non ho dato fiducia a qualcuno solo perché apparteneva a un partito o a un altro. Ho aspettato e parlato con tutti, ma parlato di programmi idee e volontà. Matteo è giovane e con voglia di fare, ha energie e idee. Il sostegno che “Prima Follonica” darà alla coalizione che sostiene Buoncristiani è un sostegno per il cambiamento, un cambiamento vero e non raccontato».

«“Prima Follonica” – dichiara ancora Goti – è la casa dell’impegno, dove sono accolti tutti quei cittadini che hanno il desiderio di una città diversa, per creare un’amministrazione che sia presente e abbia il coraggio di farla crescere. Non rappresentiamo alcun partito, rappresentiamo la società civile che vuole scrivere una storia diversa, la storia di una città che per troppi anni è stata un libro con tante parole, ma poche idee. La mia decisione di sostenere Matteo viene dalla convinzione che insieme si è più forti e che lo scambio di idee le fa diventare realtà»

«Il dialogo con Eleonora – sottolinea Buoncristiani – non si è mai interrotto, in linea con lo spirito del progetto che ha determinato la mia candidatura. Siamo colleghi legati da una profonda stima personale e questo senz’altro ha contribuito a intavolare un dialogo politico franco e onesto che ha portato Eleonora alla determinazione di far convergere “Prima Follonica” sul progetto che sto portando avanti. Insieme, certamente, saremo più forti».

«Il confronto d’altronde – conclude il candidato sindaco – è l’elemento fondamentale del nostro progetto civico che, ripeto, è libero e aperto. Dopo un’attenta valutazione di obiettivi e contenuti da entrambe le parti, sono molto soddisfatto che Eleonora abbia deciso di aderire con profonda convinzione. Un primo importante passo che getta le basi per l’accoglienza di altre voci e di altre forze a sostegno della mia candidatura e che, sono sicuro, arricchiranno il nostro progetto convincendo i cittadini che noi siamo la scelta migliore per Follonica».