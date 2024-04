Verso le amministrative, Fratelli d’Italia: “Su Buoncristiani le solite farneticazioni del vecchio Pd”

Follonica (Grosseto). “Attaccare, da parte del Pd follonichese, il candidato sindaco Matteo Buoncristiani, un rappresentante della società civile e delle professioni, un civico prestato alla politica, solo perché appoggiato dal centrodestra unito e altre rappresentanze della società civile, è il solito sermone antidemocratico di un Pd che di democratico ha ben poco”.

È quanto scrivono in una nota i dirigenti locali e provinciali di Fratelli d’Italia.

“E’ un apparato, quello del Pd follonichese, che reagisce in maniera schizofrenica perché non ha più argomenti validi per giustificare il fallimento amministrativo degli ultimi 10 anni – proseguono da Fratelli d’Italia -. Il centrodestra ha deciso di appoggiare un candidato civico per provare a cambiare l’incancrenito potere politico che da sempre governa la città di Follonica. I Dem, etichettando Buoncristiani un uomo di destra, come se pensare o essere di destra o di centrodestra fosse un fatto altamente negativo, e quindi non pensarla come vorrebbero che la pensassero loro, i Dem, quelli della ‘nomenclatura”‘ quelli che si ergono ad avere sempre la verità in tasca, è davvero singolare”.

“Un professionista come Buoncristiani, che di mestiere fa l’avvocato e non l’uomo di apparato. Buoncristiani, che a differenza del candidato targato Pd, che invece rappresenta uno degli artefici della politica fallimentare amministrativa follonichese degli ultimi dieci anni, è certamente una novità per Follonica. Una novità, quest’ultima, che forse spaventa il Pd e tutti coloro che hanno la sindrome del torcicollo per un passato di sinistra che, purtroppo per loro, adesso non c’è più.

Quindi, cari ‘compagni’, come amate voi stessi chiamarvi, fatevene una ragione. Buoncristiani è un civico che correrà con la sua lista civica, sostenuto dalle forze di centrodestra. Cari ‘compagni’ del Pd follonichese, vorremmo ricordare a tutti voi che noi di Fratelli d’Italia rappresentiamo il primo partito nel nostro Paese, in provincia di Grosseto e nella città di Follonica, e non ultimo, per importanza, anche il presidente del Consiglio del Governo italiano.

Cari ‘compagni’, la vecchia nomenclatura che voi incarnate a Follonica è davvero finita. Una nomenclatura che non ha più le carte in regola per puntare il dito contro un’alleanza forte e coesa che punta a governare il cambiamento del territorio, raccogliendo cocci e ceneri, risultato dei disastri dei vostri ultimi 10 anni di malgoverno”, termina la nota.