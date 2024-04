Verso le amministrative, Buoncristiani si presenta: “Spazzeremo immobilismo e rassegnazione dalla città”

Follonica (Grosseto). «Una mentalità diversa che offra a Follonica l’opportunità di crescere dopo decenni di immobilismo», così Matteo Buoncristiani, 41 anni avvocato, si presenta ufficialmente alla cittadinanza come candidato sindaco del Comune di Follonica.

Rappresentante di un progetto a vocazione fortemente civica, sostenuto anche da tutte le forze politiche del centrodestra, Matteo Buoncristiani ha accolto la cittadinanza al casello idraulico di Follonica per presentare la propria candidatura alla guida della città del Golfo. Sono intervenuti per supportare la sua candidatura, Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, Simona Petrucci, senatore di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Baldini, commissario territoriale della Lega, Alessandro Ulmi, vicecoordinatore provinciale vicario di Forza Italia, e Valentina Corsetti, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, insieme a una nutrita delegazione di rappresentanti locali.

Buoncristiani, libero professionista follonichese, è anche un marito e un padre che ha scelto, insieme alla moglie Silvia, di crescere Mattia nella città dove a sua volta è nato e cresciuto : «Follonica è casa mia, è dove ho scelto di mettere radici insieme alla mia famiglia– dichiara – ed è per questo che sento di avere una precisa responsabilità: lasciare un luogo migliore di come l’abbia trovato io. Fare un passo in avanti è l’unico modo per fare la differenza. Per passare da spettatore a giocatore in una partita determinante, sicuramente una tra le più importanti della mia vita. E quindi eccomi qua».

«Da oggi – aggiunge il candidato – parte ufficialmente il nostro viaggio proprio per offrire a Follonica, la città a che amiamo e a cui tutti quanti noi siamo legati in modo viscerale, un’importante opportunità: quella dell’alternanza. Follonica, lo sappiamo benissimo, non ha mai conosciuto nelle varie Giunte che si sono avvicendate dal Dopoguerra a oggi un colore politico diverso dal rosso. A Follonica non sono mai state offerte una visione e una prospettiva diverse del modo di concepire sé stessa e di essere amministrata, se non quella a cui oramai siamo tutti abituati. Non c’è mai stata una guida in grado di segnare un deciso cambio di passo e dare forma a un modo di pensare diverso. Una mentalità diversa».

«I limiti, le criticità, i tanti problemi che viviamo sulla nostra pelle quotidianamente, molti dei quali ormai cronicizzati – sottolinea Buoncristiani -, sono in parte frutto di questo. Ma non solo. L’immobilismo e la continuità delle Giunte monocolore hanno generato un altro effetto deleterio: quello della rassegnazione. Convincendo molti di noi che alla fine le cose andranno così come sono sempre andate. Che possiamo anche arrabbiarci di fronte a ciò che non va, ma che tanto alla fine non succederà nulla. E chiunque vada al governo della città non potrà fare niente di diverso da quello che è stato fatto da chi lo ha preceduto. Ed è questa la cosa più pericolosa: rassegnarsi»

«E’ esattamente da questa considerazione che parte la mia decisione di candidarmi – dichiara ancora Buoncristiani :- smettere di stare a guardare, smettere di lamentarmi in famiglia, con gli amici o con i parenti delle cose che non vanno, senza però fare nulla di concreto. Sogno una Follonica più pulita, più sicura, più sviluppata in termini sia economici che per quanto riguarda i servizi al cittadino e perciò più ricca in senso lato. Per questo, sto costruendo una squadra di persone per bene, pensanti e competenti che, insieme a me, possano realizzare questo sogno, dare forma a una nuova visione».

La campagna di ascolto

Da oggi inizia ufficialmente la campagna di ascolto di Buoncristiani che ha già delle idee molto concrete per il programma, ma anche la ferma convizione che la versione definitiva debba essere scritta insieme alla città: «Con oggi – conclude – parte non solo la mia campagna elettorale, ma un progetto di ampio coinvolgimento rivolto a tutti coloro che credono in una Follonica diversa, una Follonica pensata a misura di persona ed a cui, siamo convinti, debba essere restituita la dignità che merita. Lo dico da civico, da persona che non ha mai avuto una tessera di partito in tasca, ma che crede profondamente nell’importanza della politica. Della buona politica. Oggi con l’inizio di questa campagna di ascolto, che abbiamo battezzato “Piacere, Matteo”, comincia il nostro viaggio fino all’8 giugno. Nei prossimi giorni avrò tanti appuntamenti con associazioni, liberi cittadini, imprenditori per raccogliere le loro istanze ed inserirle all’interno del nostro programma».

Il commento dell'onorevole Fabrizio Rossi

›La città di Follonica è davvero pronta a voltare pagina. Matteo Buoncristiani, un civico, uno stimato e giovane professionista, innamorato da sempre della sua città, l’uomo del fare, pronto a guidare la città del Golfo, assieme a tutta la coalizione del centrodestra unito. Basta con il solito apparato del Pd, autentico fallimento della politica. Matteo Buoncristiani è l’uomo del fare, del voltiamo pagina seriamente, e non quello delle solite chiacchiere e promesse elettorali, sempre disattese da parte della sinistra. Matteo è davvero la persona giusta per tutta la società follonichese.

Tracciamo assieme a lui la rotta da seguire, per un rilancio economico e sociale che deve ruotare attorno ad una comunità che purtroppo si sente abbandonata. Un territorio, quello follonichese, che da sempre è stato in mano alla sinistra e all’immobilismo tipico del Partito democratico in Maremma. Fratelli d’Italia, assieme a tutto il centrodestra unito, è pronto per questa nuova sfida, e con Matteo Buoncristiani sindaco, finalmente, sarà possibile finalmente voltare pagina anche in questa città”.

È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia toscana, presente stamattina a Follonica alla presentazione del candidato sindaco Buoncristiani.