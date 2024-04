Verso le amministrative: inizia la raccolta firme di Follonica a Sinistra per partecipare alle elezioni

Follonica (Grosseto). Dopo aver affrontato l’avventura delle elezioni primarie del centrosinistra, Follonica a Sinistra torna in campo.

Sabato 20 aprile (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18) i militanti di Follonica a Sinistra saranno al centro commerciale Coop di via Chirici per iniziare la raccolta firme per presentarsi alle prossime elezioni dell’8-9 giugno.

“Nel periodo tra sabato 20 e mercoledì 8 maggio dovrà essere raccolta un numero di firme tra 175 e 350. Saranno venti giorni estremamente impegnativi che affronteremo con entusiasmo e slancio – si legge in una nota di Follonica a Sinistra -. La nostra lista sarà composta con una parità di genere assoluta con 8 uomini e 8 donne. In questi giorni stiamo anche definendo il programma della coalizione guidata dal candidato sindaco Andrea Pecorini. Cultura della pace, casa, lavoro e ambiente saranno i temi che sottolineeremo di più durante la nostra sfida”.

“Invitiamo tutti i follonichesi a venire a firmare ai nostri banchetti – termina il comunicato -. Nella stessa occasione sarà possibile firmare anche per la lista Pace, Terra e Dignità che si presenterà alle elezioni europee”.