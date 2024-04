Verso le amministrative: Dario Nardella in città per sostenere Andrea Pecorini

Follonica (Grosseto). “Idee e innovazione per la Follonica che verrà”: inizia dal confronto con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, la campagna elettorale del Partito Democratico di Follonica in vista delle amministrative e delle europee.

“È un piacere – dichiara la segretaria del Pd follonichese, Mirjam Giorgieri – poter avviare parlando di idee innovative per la nostra città. L’occasione della visita del sindaco di Firenze Dario Nardella ci permette di poter impostare un dialogo fra Andrea Pecorini, candidato sindaco del centro sinistra follonichese e il sindaco di una delle più importanti e meglio amministrate città italiane. Firenze in questi anni si è distinta, diventando una delle realtà più innovative del panorama nazionale. Sara interessante confrontarci, ad esempio, sul tema del salario minimo comunale così come su quello delle locazioni brevi, nell’ottica di costruire una rete di buone pratiche comuni.

Oggi pomeriggio, la serata si aprirà alle 18.30 alla terrazza Pagni e proseguirà, dopo il dibattito, con un apericena al Bar Pagni di viale Italia.

“Serve una visione pragmatica del domani – continua la segreteria – in cui il disegno delle città punti sulla vivibilità e sui servizi ai cittadini e alle cittadine “.

Per l’apericena non è necessaria la prenotazione; contributo minimo di 15 euro.