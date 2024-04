“Fossilizzati sull’energia”, Azione: “Grande partecipazione al nostro incontro”

Follonica Un evento molto partecipato, quello organizzato a Follonica da Azione Grosseto, con Giuseppe Zollino, Chicco Testa, Claudio Della Lucia e l’onorevole Giulia Pastorella, a coronare un illustre parterre di esperti di energia del panorama nazionale.

Il segretario di Azione Grosseto, Francesco Grassi, ha moderato l’incontro alla presenza di ospiti locali, fra i quali il candidato alle amministrative di Follonica della coalizione di centrosinistra, Andrea Pecorini, la vicesegretaria provinciale del Pd, Barbara Pinzuti, Alessandro Ricciuti, Luca Angelini, di Base Popolare, ed il presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, Francesco Pacini. Ha fatto pervenire i saluti il sindaco di Follonica, Andrea Benini.

L’incontro

“Dopo l’introduzione dell’onorevole Pastorella, gli interventi dei relatori si sono susseguiti partendo da dati di fatto concreti ed inconfutabili, in un quadro generale che ha spaziato dalla complessa situazione nazionale e locale nell’inseguire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 stante le poco lungimiranti dinamiche politiche dettate dall’Unione Europea – si legge in una nota di Azione Grosseto –. Il professor Zollino e Chicco Testa hanno organicamente spiegato come gli obiettivi credibili di decarbonizzazione, nei numeri e nei fatti, possano essere raggiunti solamente grazie ad una strategia vincente e credibile anche in termini di tempo implementando tutte le migliori tecnologie, senza preclusione alcuna in mix di rinnovabili ed energia nucleare; tutto questo senza il rischio di distruggere territori, economie locali ed economia europea”.

“Come si produce l’energia, a che punto siamo nel tentativo di una transizione senza fossili, dove ancora l’80% dell’energia primaria è prodotta da combustibili fossili (petrolio, carbone, gas), in un continuo aumento di richiesta considerando che solo 1/5 della popolazione mondiale appartiene alla sfera europea e degli Usa, con le implicazioni future della volontà di crescita del benessere, è stato l’elemento di argomentazione che ha portato il dibattito anche all’introduzione della esperienza virtuosa della comunità dell’Isola d’Elba, con la comunità energetica rinnovabile – prosegue il comunicato -. Claudio Della Lucia ha annunciato l’ormai prossima iscrizione nel portale del Gse, pur nella complessità normativa che ne ha rallentato la finalizzazione, esplicitando la continua collaborazione in ricerca universitaria finalizzata al miglioramento della funzionalità tecnica specifica. Forse ha sorpreso qualcuno in sala, ma non noi di Azione, il finale con l’endorsement pubblico convinto ed esplicito di Chicco Testa per Azione ed il professor Zollino”.

“Ci piace concludere con una nota dell’onorevole Pastorella, vicepresidente di Azione: ‘Abbiamo parlato di energia, riflettendo insieme sulle sfide che ci attendono. La guerra in Ucraina ha reso questo argomento ancora più urgente, mettendoci di fronte alla realtà che l’energia è al centro delle principali questioni geopolitiche ed ambientali odierne – termina il comunicato –. Abbiamo discusso della necessità di decarbonizzazione e dell’importanza di un mix energetico sostenibile, includendo fonti rinnovabili ed il nucleare. È essenziale agire con concretezza per garantire un futuro vivibile per le generazioni future ed Azione sarà in campo alle europee proprio per questo”.