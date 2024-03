Polo socio assistenziale, il centrosinistra: “Goti denigratoria, mistifica la realtà”

Follonica (Grosseto). “Mancano ancora più di due mesi al voto per le amministrative, ma la campagna elettorale sembra già partita su presupposti denigratori e che mistificano la realtà”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la coalizione di centrosinistra di Follonica.

“È di ieri il comunicato stampa della candidata civica Eleonora Goti, ex coordinatrice di Forza Italia e in fuga dal centrodestra completamente appiattito su Fratelli d’Italia, che condanna l’idea di un centro di accoglienza per i migranti e per il supporto contro le dipendenze alla 167 Ovest. Peccato che quel progetto non esista – sottolinea la nota –! Il polo socio assistenziale della 167 ovest sarà il punto di riferimento per i servizi sociali e per la non auto sufficienza e la ginnastica adattata alle esigenze delle persone anziane. Si prevede che alla 167 Ovest ci sia anche lo sportello informativo per gli immigrati, ma paragonare un ufficio a un centro di accoglienza alimenta la paura e prova a costruire il consenso su di essa. Che Goti non abbia altri argomenti e che sia quindi costretta ad inventarli ci dispiace e che voglia cavalcare la politica di destra di fratelli d’Italia o della Lega lascia immaginare che abbia abbandonato il centro moderato per virare decisamente a destra”.

“Certamente questa non è una buona partenza per una campagna elettorale che speravamo potesse generare un sano confronto sul futuro di Follonica – termina il comunicato – e non ridursi alla diffusione di notizie infondate”.