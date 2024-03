Turismo, Marrini: “In città manca un’area attrezzata, il Comune penalizza i camperisti”

Follonica (Grosseto). “A Follonica non esiste un’area camper pubblica e attrezzata nonostante le numerose promesse fatte dal Comune in questi anni per realizzare una zona ad hoc”.

Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Follonica, focalizza la sua attenzione su un’esigenza richiesta da un settore turistico sempre più in espansione.

“Ormai tanti anni fa, il compianto sindaco Eleonora Baldi annunciò la realizzazione di due zone per i camper, a Pratoranieri e al Cassarello, ma il progetto non si è mai concretizzato. L’unica area pubblica presente in città e destinata ai camperisti era quella della Mezzaluna, alla periferia di Follonica, ma adesso versa in condizioni disastrose, oltre ad essere chiusa da diversi anni – sottolinea Marrini –, nonostante il Comune avesse realizzato nella zona anche un impianto di carico dell’acqua e di scarico dei liquami, per i quali erano stati investiti soldi pubblici. E’ da tempo incalcolabile che la Giunta Benini sostiene di essere in procinto di realizzare nuove zone per i camper, ma, come accaduto per altri aspetti, anche queste promesse sono cadute nel dimenticatoio. Tra pochi giorni inizieranno le vacanze di Pasqua ed è facile immaginare che la nostra città sarà presa d’assalto dai turisti. I camperisti, non trovando una zona apposita dove sostare, potrebbero riversarsi nei parcheggi dei supermercati o nei pressi del lungomare, come accaduto già la scorsa estate, creando di conseguenza problemi anche ai residenti di Follonica. Il Comune non prende in considerazione il fatto che il turismo dei camperisti è in continua ascesa. Per una città come la nostra è davvero vergognoso che questa fetta di vacanzieri venga fortemente penalizzata: si corre il rischio che tante persone, già dalla prossima estate, scelgano località vicine a Follonica che possano offrire aree camper attrezzate come si deve. Basti pensare a Massa Marittima, che ha realizzato una zona adatta a questo tipo di veicoli solo pochi mesi fa”.

“In considerazione di questa situazione disastrosa, lancio un appello all’amministrazione – termina Marrini –. E’ quanto mai urgente realizzare aree camper attrezzate degne di una città come Follonica, che gode di grande attrattività tra i vacanzieri. La nostra città vive di turismo, è presa d’assalto per la qualità delle sue spiagge e della sua offerta di strutture ricettive adatte sia ai giovani che alle famiglie. Proprio per questa serie di motivi, è doveroso destinare alcune zone ai camperisti per far sì che Follonica alzi ancor di più l’asticella della sua qualità turistica”.