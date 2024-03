Denuncia contro i consiglieri comunali, Lynn e Pizzichi: “Benini e D’Avino paghino spese legali”

Follonica (Grosseto). È ormai cosa nota che lo scorso anno il segretario comunale Michele D’Avino, ssieme al sindaco di Follonica, Andrea Benini, hanno denunciato i consiglieri comunali di minoranza Daniele Pizzichi e Charlie Lynn per via della loro corposa e consistente attività di opposizione svolta attraverso la presentazione di numerose interrogazioni consiliari redatte a seguito di molti accessi agli atti.

Il procedimento si è concluso nella fase delle indagini preliminari con la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per infondatezza della notizia di reato, convalidata successivamente dal Gip del Tribunale di Grosseto

“Una denuncia assurda ed incredibile, soprattutto se si pensa a tutte quante le problematiche ed irregolarità emerse soltanto ed esclusivamente a seguito del nostro intenso lavoro – spiegano Pizzichi e Lynn -. Pertanto, riteniamo che sia assolutamente inaccettabile che a pagare le spese legali dei consiglieri debbano essere direttamente i cittadini con i soldi pubblici. Secondo quanto previsto dal Testo unico degli enti locali, per gli amministratori pubblici è previsto il rimborso delle spese legali, nel caso di conclusione di un procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave.

“A nostro avviso sarebbe corretto, opportuno e necessario che il segretario comunale D’Avino e il sindaco Benini risarciscano di tasca propria il Comune di Follonica, non possono essere i cittadini a pagare per loro errori. Abbiamo deciso inoltre di segnalare la vicenda alla Corte dei conti poiché, a nostro avviso, ci potrebbe essere anche un danno erariale e un possibile conflitto di interessi non opportunamente valutato nei confronti del segretario comunale Michele D’Avino e del sindaco Andrea Benini in quanto proprio loro, in qualità di amministratori pubblici, presentando una denuncia contro l’amministrazione comunale stessa nelle figure dei consiglieri comunali – terminano Lynn e Pizzichi –, sono andati a causare un esborso alle casse comunali di 2500,00 euro”.