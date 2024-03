Verso le amministrative, il centrodestra unito presenta il candidato a sindaco: ecco chi è

Grosseto. “Il centrodestra si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative anche nel comune di Follonica. La persona individuata quale candidato unitario è un civico, l’avvocato Matteo Buoncristiani, che già da tempo sta lavorando ad una sua lista civica, noto e apprezzato professionista follonichese”.

Questo, è quanto affermano i segretari regionali e provinciali dei partiti del centrodestra toscano e grossetano in una nota congiunta a firma di Fabrizio Rossi (coordinatore regionale di Fratelli d’Italia), Marco Stella (coordinatore regionale di Forza Italia), Luca Baroncini (segretario regionale della Lega Salvini Premier), Giorgio Silli (Noi Moderati Toscana) e dai relativi presidenti e commissari provinciali dei medesimi partiti, Luca Minucci (Fratelli d’Italia), Massimiliano Baldini (Lega), Roberto Berardi (Forza Italia).

“La decisione – precisano i rappresentanti dei partiti di centrodestra – è stata frutto di condivisione con tutti i livelli territoriali della coalizione, compresi i vertici nazionali e locali di Follonica, così come le realtà civiche che già si stanno unendo al progetto di governo locale. Come per altre realtà della Toscana, abbiamo sempre auspicato l’unità di tutto il centrodestra e la convergenza su candidati credibili e sostenuti da tutti i partiti di centrodestra e da liste civiche. L’avvocato Matteo Buoncristiani è la persona giusta che può rinnovare veramente il volto della città di Follonica, l’uomo civico giusto che unisce, sostenuto da tutto il centrodestra, che tutti i cittadini follonichesi aspettano da anni per cambiare marcia”.

“Crediamo sia giunto il momento per Follonica di compiere un passo in avanti nella qualità dell’azione amministrativa, dopo anni di immobilismo e di amministrazioni che hanno dimostrato la loro inadeguatezza, rispetto ai cambiamenti epocali che la nostra terra ha avuto negli anni. Il modello di buon governo che il centrodestra unito ha saputo e sa tutt’oggi esprimere sia a Grosseto, che in tantissimi Comuni della provincia dove da anni governa, è il punto di riferimento per portare nel Golfo un nuovo vento di libertà e cambiamento. Quando il centrodestra è unito e non ci sono personalismi a farsi avanti, il gioco di squadra diventa fondamentale per vincere e governare bene, come già avviene in tutta la Toscana, nei comuni capoluogo come Siena, Grosseto, Pisa, Lucca, Massa, Pistoia, Arezzo, ma anche città medio-grandi come la vicina Piombino. Tutte realtà nelle quali le amministrazioni guidate dal centrodestra hanno dimostrato di essere all’altezza e di fare grandi cose. Anche Follonica questa volta ha davvero l’occasione per cambiare marcia e con la candidatura di Matteo Buoncristiani a sindaco della città: tutto questo finalmente potrebbe diventare realtà“, concludono Fabrizio Rossi, Marco Stella, Luca Baroncini, Giorgio Sill, Luca Minucci Massimiliano Baldini e Roberto Berardi.