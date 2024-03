Primarie, il Pd: “Felici per il risultato, hanno vinto democrazia e partecipazione”

Follonica (Grosseto). “Ieri, 17 marzo, si sono svolte le primarie del centrosinistra nel Comune di Follonica, con un’affluenza di 2187 aventi diritto, che da solo rappresenta una vittoria importante per la partecipazione e la condivisione con la città delle scelte di governo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico di Follonica.

“È stato un passaggio fortemente voluto dal candidato Andrea Pecorini per dare valore al proprio percorso ed alla candidatura di Alessandro Ricciuti ed Enrico Calossi – continua la nota -. Il Partito democratico non si è mai sottratto a processi democratici e di confronto ed ancora una volta, grazie alla segretaria Mirjam Giorgieri ed a tutto il gruppo di lavoro, il risultato è arrivato con impegno, partecipazione e condivisione. Costruire il futuro spesso è un’operazione complessa; costruirlo a tutela del lavoro, della salute e della responsabilità civile lo è ancora di più. Per questo ringraziamo Andrea Pecorini per essersi messo a disposizione e per aver fatto un percorso limpido ed onesto insieme agli altri candidati.

“Non nascondiamo l’orgoglio del Pd per essere stato al centro del processo democratico con coraggio e determinazione, affermando principi ed ideali imprescindibili, senza mai girarsi dall’altra parte, forse anche contro umori e timori; ma il coraggio è quello che consente di vedere il futuro e per tutti gli iscritti del Pd una responsabilità non delegabile – prosegue il comunicato -.

Siamo felici del risultato e ringraziamo l’impegno di tutti, la correttezza dei candidati e siamo certi che da adesso sapremo fare sintesi delle idee, dei contenuti e dei progetti per questa città. Come ogni volta le primarie sono una grande dimostrazione democratica, un processo voluto e condiviso dal Pd, che in alcune situazioni rischia di venire falsato proprio perché libero ed aperto, ma come sempre la compattezza e la forza di appartenenza e condivisione di un grande partito riesce a dare sostanza e di non temere alcuna sfida”.

“Andrea Pecorini ha vinto per la sua credibilità, coerenza e concretezza, frutto di anni di lavoro e crescita – termina la nota -: auguriamo a lui buon lavoro nella costruzione del progetto per le prossime elezioni ed alla coalizione spirito di costruzione e condivisione”.