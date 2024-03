Verso le primarie, l’appello al voto del Pd: “Andrea Pecorini candidato ideale”

Follonica (Grosseto). Ad Andrea Pecorini va il pieno sostegno di tutto il Partito Democratico: “Un percorso naturale – commentano Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd, e Mirjam Giorgieri, segretaria comunale del Pd -, dopo l’esperienza maturata per quasi 15 anni nell’amministrazione di Follonica individua in Andrea Pecorini il candidato ideale alla guida di questa città nel futuro. La solidità, la competenza e la visione innovativa e concreta che contraddistinguono Andrea sono caratteristiche umane e personali uniche che non lasciano dubbi sull’opportunità di questa candidatura. Le primarie sono un segno di profonda democrazia che contraddistingue il centrosinistra e il Partito Democratico con altrettanto entusiasmo è unito per sostenere Andrea Pecorini in questa corsa”.

Apprezzamento indiscusso è stato espresso anche dall’assessore regionale Leonardo Marras: “Andrea è per tutti il candidato ideale a proseguire l’esperienza di questi 10 anni guidati dal sindaco Benini e a gestire una stagione di investimenti pubblici straordinaria che trasformeranno ancora di più Follonica. Gli è stato chiesto di candidarsi a più riprese e alla fine ha accettato dimostrando ancora una volta la grande generosità che lo ha contraddistinto in ogni momento del suo mandato, fatto di concretezza e sobrietà, senza fronzoli e con la ricerca costante di un rapporto diretto con i cittadini. Sono convinto che le primarie di Follonica aiuteranno a consolidare questo giudizio su di lui e complessivamente aiuteranno ancora di più a rafforzare il prezioso lavoro collegiale che la Giunta di Benini ha portato avanti. Qualcuno teme che le primarie siano motivo di scontro. Certo che si tratta di una competizione, ma la maturità di tutti offrirà la spinta che serve a dare la forza di un nuovo inizio. Andrea è la persona giusta, perché saprà trarre il meglio da questo passaggio, perché è in grado di lavorare insieme alle persone che collaboreranno con lui, perché conosce tutti i dossier aperti, perché è immerso nella comunità e conosce l’ente come le sue tasche e saprà prendere in mano il timone il giorno dopo le elezioni, senza perdere un minuto.”

Grande sostegno anche da Donatella Spadi, consigliera regionale del Pd: “Andare a votare alle primarie è importantissimo perché rappresentano un esercizio della nostra libertà di scelta. Non dobbiamo rinunciarci. Ecco quindi che io il 17 marzo ci sarò e voterò Andrea Pecorini, un uomo da sempre al servizio della comunità prima con la sua professione e poi per 10 anni come vice sindaco di Follonica”.

Anche il deputato del Pd Marco Simiani ha sostenuto con entusiasmo fin da subito Andrea Pecorini: “Andrea ha dimostrato in questi anni un impegno instancabile nell’amministrazione di Follonica dimostrando, all’interno della Giunta Benini, la sua vocazione al fare, la sua concretezza, la sua capacità di ascolto e di programmazione. Le primarie rappresentano un’occasione di crescita dalla quale emergerà ancora più forte l’indicazione dell’elettorato che confermerà la fiducia a Pecorini. Poi ci aspettano le elezioni di giugno, che dovranno garantire a Follonica il futuro tracciato dalla Giunta uscente per mettere in opera tutto quello straordinario lavoro compiuto in questi 10 anni e che solo l’esperienza di Andrea Pecorini potrebbe assicurare”.

Domenica 17 marzo le urne sono aperte dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

Per i votanti dalla sezione 1 alla 11 il seggio è presso l’ex Casello idraulico in via Roma 43; per i votanti dalla sezione 12 alla 22 il seggio è nella sede della Cgil, in viale Europa 3,a Follonica.