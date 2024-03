Rsa Marina di Levante, Marrini: “Strada alternativa piena di buche e priva di segnaletica”

Follonica (Grosseto). “Ormai da mesi la strada principale per accedere alla Rsa Marina di Levante è chiusa per lavori, ma non c’è un cartello che indichi la via alternativa per arrivare nella struttura: è una situazione che sfiora l’assurdo”.

Non usa mezzi termini Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Follonica, per focalizzare la situazione sulle condizioni della strada per la Rsa dell’Istituto Falusi, che, secondo l’esponente del partito di Giorgia Meloni, “penalizza fortemente i familiari degli ospiti della casa di riposo“.

“Dopo che sono iniziati i lavori di ristrutturazione, un intervento giustamente necessario, viene utilizzata una strada provvisoria per arrivare alla Rsa, che costeggia la pineta e la colonia marina, lungo via di Levante – spiega Marrini –. Bene, questa via di accesso però è sterrata, con l’immaginabile conseguenza che è piena di buche, degradata e, con il maltempo, diventa una piscina a cielo aperto per la quantità di pozze che si creano. In questa strada, che forse è più consono chiamare mulattiera, sono obbligati a transitare mezzi sanitari per il trasporto degli anziani che si recano a fare visite o analisi: si tratta di persone deboli e malate, per cui è sicuramente deleterio ricevere scossoni a causa del manto stradale inesistente”.

“Un altro aspetto fondamentale, ma allo stesso tempo increscioso, è che non c’è alcun cartello nei pressi della strada principale che indichi la via alternativa per arrivare alla Rsa – sottolinea il consigliere di Fratelli d’Italia -. Chi viene da fuori Follonica per andare a trovare i parenti ospiti della struttura, come riesce a trovare la strada? E’ possibile che nessuno dell’amministrazione comunale, del consiglio di amministrazione del Falusi, o lo stesso presidente dell’Istituto, abbia posto rimedio a questa criticità? Prima che come politico e come rappresentante delle istituzioni, mi sento offeso come cittadino follonichese. Inoltre, è necessario sistemare la strada alternativa alla Rsa: sarebbero sufficienti un po’ di breccino o di ghiaia per tappare le buche e far sì che queste ultime non si allaghino nei giorni di pioggia”.

“Termino con un appello al sindaco e all’amministrazione comunale – conclude Marrini -. Mi rendo conto che in questi giorni gli esponenti del centrosinistra sono ormai tutti con la testa alle primarie, ma la Rsa Marina di Levante ha bisogno di interventi urgenti, che possono essere realizzati in breve tempo e che sono quasi a costo zero per il Comune. La mia richiesta non vuole essere una banale schermaglia da campagna elettorale: le istituzioni follonichesi, e chi ne fa parte, devono capire che il benessere degli ospiti della struttura e le necessità dei loro familiari sono prioritarie rispetto a qualsiasi bandiera politica”.