Verso le primarie, Ricciuti: “Al momento nessun confronto con Base popolare”

Follonica (Grosseto). «Apprendo dalla stampa dell’appoggio alla mia candidatura da parte di Base Popolare, a Follonica guidata dall’avvocato Massimiliano Quercetani, che non conosco personalmente. Nella totale libertà di ciascuno di esprimere il proprio sostegno a qualsiasi candidato, e quindi ringrazio per il supporto dato al sottoscritto, ci tengo a precisare che attualmente non ho mai avuto occasione di confrontarmi con Base Popolare sul futuro di Follonica. Al momento non è stato previsto alcun allargamento del perimetro della coalizione di centrosinistra formata da PrimaVera Civica, Pd, Follonica a Sinistra e Più Follonica, che potrà avvenire, in caso, solo in un secondo momento, dopo le consultazioni delle primarie e potrà verificarsi solo con il benestare di tutte le forze politiche che ne fanno parte», così Alessandro Ricciuti, candidato di PrimaVera civica alle primarie di Follonica in risposta alla nota stampa di Base Popolare.