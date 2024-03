Verso le primarie, Base Popolare: “Sosteniamo Alessandro Ricciuti”

Grosseto. Base Popolare Grosseto è sempre più radicata nel territorio provinciale e si sta preparando a partecipare alle elezioni del prossimo giugno in alcuni dei Comuni che rinnoveranno sindaco e Consiglio comunale.

“Uno dei comuni in questione è senz’altro Follonica, dove a rappresentare i popolari c’è un nutrito gruppo di cittadini capitanati dall’avvocato Massimiliano Quercetani, già difensore civico del Comune del golfo per due mandati consecutivi – si legge in una nota di Base Popolare -. Quercetani è stato dunque incaricato dal delegato provinciale Angelini di promuovere Base Popolare nell’area ‘Mare Nord’, che comprende i comuni di Castiglione della Pescaia, Scarlino, Massa Marittima e appunto Follonica. Nella città del carnevale, secondo Comune della provincia, Base Popolare sta partecipando attivamente al confronto tra le forze politiche del centrosinistra portando avanti, insieme ad Azione e alle altre formazioni politiche e civiche di area centrista e riformista, proposte e progetti per la Follonica futura, immaginando la città che verrà nel rispetto di tutte le componenti socio-economiche del territorio.

“Un’anima popolare che aiuti la coalizione nella ricetta di buon governo e che potenzi il turismo dodici mesi all’anno, nel rispetto dell’ambiente e del mare quale risorsa fondamentale per affrontare il futuro di un’amministrazione che potenziando il confronto con i cittadini possa crescere come realtà produttiva sostenibile e concreta – prosegue il comunicato -. Ed è per questo che Base Popolare Follonica chiede alla coalizione condivisione e confronto non sui nomi, ma sul metodo e sui contenuti, facendo attenzione a temi come il lavoro e la crescita del tessuto sociale cittadino a contrasto delle difficoltà affrontate dalle famiglie, attuando i principi della solidarietà e dei valori cristiani.

“Proprio con queste premesse, Base Popolare parteciperà alle primarie del centrosinistra follonichese appoggiando la candidatura di Alessandro Ricciuti, attenta alle proposte dei candidati, auspicando che questo esercizio democratico interno, possa rafforzare la coalizione nei contenuti e in un’identità riformista ed attenta ai bisogni reali dei cittadini”, termina la nota.

Quercetani sottolinea infine: “l’importanza di vedere oltre le primarie, auspicando una coalizione più matura ed unita, pronta per vincere le elezioni comunali e dare un futuro solido e concreto a Follonica e ai suoi cittadini”.