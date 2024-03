Verso le primarie, un gruppo di cittadini: “Pecorini opportunità importante per Follonica”

Follonica (Grosseto). Ecco il messaggio di un gruppo di cittadini di Follonica, non appartenenti ai partiti, che hanno deciso di sostenere Andrea Pecorini alle primarie del centrosinistra, in programma domenica 17 marzo:

“Come cittadini e cittadine di Follonica vogliamo l’unità – quella vera, non solo auspicata – e non vogliamo che personalismi e fughe in avanti possano consegnare la nostra città alla destra.

Vogliamo affermare la forza del buon governo e di un’amministrazione condivisa nella quale ci riconosciamo e che ha permesso alla nostra città di diventare protagonista, riuscendo ad attrarre finanziamenti a tutti i livelli e ponendo le basi per un cambiamento concreto.

Solo pochi anni fa l’area dell’ex Ilva era percepita da tutte e tutti noi come un luogo pericoloso, un buco nero nel centro della città, una ferita per tutti e tutte i follonichesi. Ora siamo invece nel pieno di un processo di rigenerazione urbana e umana che ha già restituito alla città il teatro, il museo, la Fonderia 1 e che ambisce a far diventare l’Ilva il nuovo centro nevralgico di Follonica.

Allo stesso modo, i cantieri aperti a Senzuno sono lo specchio della lungimiranza di una visione che mette al centro la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini e che misura nel confronto con essi il metro del proprio operato.

Se oggi possiamo definitivamente considerare concluso il capitolo ‘inceneritore di Scarlino’ è grazie alla tenacia e alla capacità di chi in questi anni al governo di Follonica si è speso senza sosta, non limitandosi a dire ‘no’, ma costruendo una città che sappia coniugare la tutela del lavoro e la tutela ambientale.

Siamo qui da oggi e ci saremo per sostenere la candidatura di Andrea Pecorini, senza nessuna tessera di partito o appartenenza militante. La sfida è quella di tenere insieme le forze innovative, progressiste, femministe e democratiche, che oggi sono maggioranza trasversale nella nostra città, con l’esperienza di chi si impegna nel mondo civico, tenendo al centro le persone.

La candidatura di Andrea è stata chiesta da molti e molte dei firmatari di questo manifesto, come espressione di continuità di quel processo di partecipazione all’amministrazione condivisa, portato avanti in questi anni. Crediamo che il suo approcciarsi alla disponibilità alla candidatura, fatto di confronti e riflessioni, sia l’immagine di un candidato che investe il gruppo che lo supporta della responsabilità collettiva di costruire un percorso comune.

Andrea è un candidato conosciuto per il suo impegno nell’ambito lavorativo, associazionistico e politico, le cui capacità sono evidenti nell’azione amministrativa. Andrea è una persona che ha deciso di affrontare a viso aperto gli anni da consigliere comunale prima e vicesindaco poi, unendo il pragmatismo e l’ascolto. Siamo in tanti e tante e ci siamo avvicinati al percorso verso le amministrative 2024 quando abbiamo avuto notizia della candidatura di Andrea Pecorini. Andrea rappresenta per noi e per la nostra città un’opportunità importante: quella di portare avanti il prezioso lavoro di questi anni, dando però una connotazione diversa. Andrea è un candidato che dà passione e unità guardando avanti e che propone una politica innovativa e concreta, che entusiasma.

Condividiamo con lui l’impegno a dare il via ai cantieri della ‘Cittadella del Carnevale’, che siamo sicuri che permetterà al Carnevale di Follonica di crescere e diventare volano di un nuovo sviluppo economico. Il Carnevale, così come la scuola comunale di musica, sono due istituzioni culturali della città che, insieme all’associazionismo e al volontariato follonichesi, rappresentano un patrimonio che dovrà proseguire nel suo percorso di integrazione nell’azione amministrativa anche per la tutela dei soggetti più fragili.

La candidatura di Andrea ci riporta la voglia di rimboccarci le maniche. Lo ringraziamo per essersi messo a disposizione per permettere al centrosinistra di vincere e governare la nostra città.

Anche noi abbiamo deciso di esserci”.