Verso le primarie: il Pd organizza un incontro sull’economia circolare

Follonica (Grosseto). Sabato 9 marzo, alle 17.30, nella nuova sede del Partito democratico di Follonica, in via Colombo 7/G, si svolgerà, nell’ambito della campagna delle primarie a sostegno di Andrea Pecorini sindaco, un incontro con la deputata Simona Bonafè sui temi dell’economia circolare dell’industria e del lavoro.

“Sarà un’occasione preziosa per capire come conciliare lo sviluppo economico nell’ambito dell’economia circolare, del riciclo e del riutilizzo con l’industria manifatturiera classica, da sempre volano di sviluppo di questo territorio e oggi profondamente in crisi – si legge in un comunicato del Pd -. Affronteremo i temi relativi alla crisi della Venator, che crea incertezza nel futuro di uno storico settore industriale del territorio, di contro alle opportunità date dai nuovi investimenti di Iren sul tema del recupero e riciclo, in un nuovo settore di crescita”.

“Con Simona Bonafè cercheremo di approfondire una filiera che va da Bruxelles, passa dal Governo centrale e si cala fino al nostro territorio, per affrontare punti di forza, ma anche i punti di debolezza di una trasformazione green necessaria, ma che ha bisogno di cura e di investimenti – termina il comunicato –, tenendo sempre come obbiettivo finale lo sviluppo di opportunità e la creazione e tutela del lavoro e dei lavoratori”.