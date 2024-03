Via delle Collacchie, Marrini: “Strada pericolosa, serve autovelox per impedire ai veicoli di sfrecciare”

Follonica (Grosseto). “Via delle Collacchie è ormai diventata il rettilineo di un autodromo lungo il quale gli automobilisti sfrecciano a velocità folle”.

Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Follonica, denuncia senza mezzi termini la pericolosità di una delle strade di accesso alla Città del Golfo (nella foto in basso).

“Chi arriva dal Puntone, nel comune di Scarlino, per entrare a Follonica, è costretto a svoltare a destra per immettersi in via Lago Maggiore – spiega Marrini -. Ecco, proprio questa direzione obbligatoria aumenta il rischio di incidenti, in quanto i veicoli procedono a velocità spedita, come se dovessero affrontare una curva parabolica del circuito di Monza. Ormai non si contano più gli episodi in cui gli automobilisti spericolati sbattono con le ruote nel marciapiede mentre cambiano direzione per entrare in città, con la conseguenza di danneggiarlo e costringere il Comune a ripetuti interventi per ripararlo, i cui costi, ovviamente, si ripercuotono sulla collettività. Come se non bastasse, i veicoli sfrecciano anche in direzione del Puntone, uscendo da Follonica: la strada corre parallela ad una ciclabile e, chi va verso Scarlino in sella ad una bici, è costretto a spostarsi sul lato sinistro della carreggiata per proseguire lungo un altro tratto della pista. E’ immaginabile il rischio elevato di scontrarsi con qualche veicolo in transito, così come, per puro miracolo, non è mai accaduto un incidente mortale a causa delle macchine che percorrono velocemente la curva che porta in via Lago Maggiore. Si tratta di una criticità annosa e i follonichesi ormai da tempo immemorabile chiedono interventi concreti per garantire la sicurezza di quella arteria”.

“Via delle Collacchie è una strada della Provincia di Grosseto – continua il consigliere di Fratelli d’Italia -, mentre la competenza in merito alla sua manutenzione spetta al Comune. Per questo motivo, sollecitiamo il sindaco Benini a chiedere al suo collega di partito, nonché presidente dell’amministrazione provinciale, Francesco Limatola, interventi per limitare al massimo il rischio di incidenti. Dato che si tratta di una strada a scorrimento veloce, non pretendo che siano sistemati dossi artificiali, che creerebbero difficoltà al passaggio dei mezzi di soccorso, ma sarebbe opportuno collocare un autovelox fisso in modo da incentivare gli automobilisti a rallentare in prossimità della curva all’ingresso della città e sarebbe necessario anche incrementare l’illuminazione pubblica per garantire maggiore visibilità, soprattutto di notte”.

“Si tratta di interventi indispensabili non solo per aumentare il livello di sicurezza stradale – termina Marrini -, ma anche per tutelare pedoni e ciclisti in un angolo di Follonica che è molto frequentato soprattutto in estate, quando i turisti prendono d’assalto la nostra città. Via delle Collacchie è una delle porte di accesso di Follonica e migliorarne il decoro sarebbe il miglior biglietto da visita da offrire ai vacanzieri. Per questo, auspico una collaborazione costruttiva tra Comune e Provincia per il bene dei cittadini e per risolvere tale criticità”.