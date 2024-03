Verso le primarie, Pecorini: “Scuola baluardo per costruire una società migliore”

Follonica (Grosseto). E’ iniziata ieri la campagna di Andrea Pecorini per le primarie del 17 marzo a Follonica.

“L’attuale vicesindaco della Giunta di Andrea Benini si candida come sindaco, supportato dal Partito Democratico e da tanti e tante persone che già ieri pomeriggio hanno mostrato il loro interesse e supporto, partecipando all’incontro aperto con il mondo della scuola e della comunità educante – si legge in una nota del comitato che sostiene Pecorini -. Follonica presenta un’offerta formativa completa, che da zero arriva alla terza età passando per il Cpia, che si occupa dell’educazione degli adulti e dell’alfabetizzazione degli extracomunitari e tra poco anche attraverso un Its legato al turismo e beni culturali. Il pomeriggio è stato un’ottima occasione di confronto con il mondo della scuola, nel solco già tracciato in questi dieci anni di governo della città, che hanno visto nascere e consolidarsi una comunità educante trasversale. La scuola è l’ultimo baluardo nella lotta alle diseguaglianze e il maggior pilastro per la costruzione di una società migliore”.

I prossimi appuntamenti della campagna di Andrea Pecorini saranno: