Verso le amministrative: Democrazia sovrana e popolare scende in campo

Follonica (Grosseto) Democrazia sovrana e popolare annuncia la sua partecipazione alle elezioni amministrative a Follonica.

“La candidata sindaco sarà una donna, la dottoressa Franca Ciani, stimata veterinaria che opera da tempo sul territorio – si legge in una nota del movimento politico -. Il programma elettorale toccherà tutti i punti sensibili: sanità, turismo, viabilità, problematiche abitative, sicurezza, istruzione, riordino del mercato settimanale, rete fognaria, parcheggi, tematiche animalistiche, con spunti nuovi su argomenti di interesse generale. L’obiettivo è quello di dare un’alternativa di voto ai cittadini rispetto ai vetusti partiti tradizionali ed allineati al sistema”.

“Il nostro motto sarà: ‘Abbi il coraggio di essere il cambiamento che vuoi vedere’. La lista sarà denominata ‘Follonica Democrazia sovrana e popolare’. Aspettiamo tutti i cittadini, le associazioni di categoria e chiunque, nessuno escluso, voglia avere un confronto. Noi di Democrazia sovrana e popolare la politica la facciamo e la vogliamo fare in mezzo alla gente – termina il comunicato -. Ci presentiamo come alternativa al sistema ed abbiamo l’ambizione di riportare al voto tutti i delusi, ricordando a tutti una massima molto veritiera: ‘Se non ti occupi di politica sarà la politica ad occuparsi di te'”.