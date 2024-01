Verso le amministrative, il Pd: “Confermiamo appoggio a Francesca Stella”

Follonica (Grosseto) Nella riunione di coalizione che sostiene l’attuale amministrazione di Follonica, svolta ieri alla presenza delle forze politiche che fanno parte dell’attuale maggioranza di governo, il Partito democratico, rappresentato dal sindaco Andrea Benini, dal vicesindaco Andrea Pecorin, dal segretario provinciale Giacomo Termine, dalla vice segretaria provinciale Barbara Pinzuti, dal capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Follonica, Giacomo Manni, e dal vice segretario del Pd di Follonica, Gesuè Ariganello, ha confermato la scelta di appoggiare la candidatura di Francesca Stella come candidata sindaco alla prossime elezioni comunali.

“Riteniamo infatti che la scelta di Francesca Stella possa rappresentare la giusta sintesi da proporre alla città come elemento di continuità e di unità nel solco di quel patrimonio valoriale che abbiamo costruito insieme facendo crescere questa città e questa comunità – si legge in una nota del Pd –. Nei cinque anni da presidente del Consiglio Francesca Stella è stata garante sia della maggioranza che delle minoranze, essendo punto di equilibrio in questi 5 anni di governo. Per questo motivo riteniamo, proprio in virtù del rispetto e della stima riconosciuta nei suoi confronti in modo trasversale, che la sua figura possa essere la sintesi di un candidato coi valori saldi nel centrosinistra, ma capace di essere il sindaco di tutti, così come è stato Andrea Benini in questi 10 anni, e quindi sicuramente capace, anche come donna, di poter allargare il campo ed essere forte ed inclusiva”.

“Per cui, pur ritenendo valide tutte le candidature fin ora emerse e mantenendo aperto il dibattito interno alla coalizione, auspichiamo una convergenza rispetto al nome di Francesca Stella, con l’obiettivo di ampliare l’attuale quadro delle alleanze verso altre forze politiche ed espressioni civiche. Siamo anche sicuri che il potenziale di Francesca Stella possa essere speso anche in un confronto aperto come quello delle primarie. Dal Pd avrà massimo appoggio e convinzione – termina il comunicato -. Parallelamente a questo il Partito democratico continuerà nel lavoro di apertura e ascolto della città, lavorando sui temi come già cominciato con le consultazioni, per continuare a valorizzare le esperienze e i suggerimenti dei cittadini per non disperdere il patrimonio costruito in questi anni, con l’obiettivo di migliorare e far crescere la città”.