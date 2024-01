Verso le amministrative, Azione: “Ricciuti candidato ideale per il centrosinistra”

Grosseto. Azione Grosseto intende intervenire nel dibattito sulla candidatura del centrosinistra alle amministrative di Follonica, “che pare anticipare esiti non del tutto scontati e con prevalenti dinamiche di comunicazione sulla stampa, ma meno approfondite e soppesate nell’ambito della coalizione stessa; tutto ciò sempre che vi sia l’intenzione di rinvenire una figura rappresentativa e di largo consenso che sia esplicita espressione di tutta la coalizione e non di una solo componente di essa”.

“Per noi di Azione Ricciuti rappresenta il giusto garante per un progetto in grado di dare una rappresentanza omogenea a tutta la coalizione – prosegue la nota, firmata da Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione Grosseto, e da Paolo Bastianini, responsabile Enti locali di Azione per la zona nord –. Ha le caratteristiche del nostro candidato ideale, anche in quanto civico, e crediamo che sia il più indicato per governare Follonica verso il futuro. Registriamo con piacere l’apertura di Rifondazione Comunista, dopo la candidatura di Francesco Ciompi, e auspichiamo anche l’apertura del Partito Democratico, che crediamo capace di fare le giuste scelte in favore dell’unità della coalizione. Riteniamo che le primarie in questo momento possano rappresentare un grande errore; la politica deve essere in grado di fare sintesi e impiegare il proprio tempo per lavorare su proposte serie e concrete da presentare alla cittadinanza, con un programma unitario e condiviso”.

“Come noi di Azione la pensano anche gli amici di Base popolare, con i quali abbiamo intrapreso un percorso proficuo di condivisione dei contenuti e che dimostrerebbe quanto questa alleanza – termina il comunicato -, convergendo sulla figura di Ricciuti, possa essere realmente forte, credibile e trasversale”.